Волгоградские пекари вывели регион в тройку лидеров ЮФО





Волгоградская область вошла в тройку лидеров Южного федерального округа по по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий, сообщает Volganet.net со ссылкой на администрацию региона. В 2025 году волгоградские пекари произвели более 69 тысяч тонн хлеба и мучных кондитерских изделий.

На текущий момент выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий в Волгограде и области занимаются 126 предприятий. Свежего хлеба предприятия региона напекли в прошлом году 63 тысячи тонн. Еще 59 предприятий производят в Волгоградской области продукцию длительного хранения – на их долю пришлось в 2025 году 2,4 тысячи тонн продукции. Кондитерские изделия длительного хранения выпускают 20 волгоградских предприятий – они выпустили более 3,6 тысячи тонн печенья, пряников и других изделий.

Примечательно, что 80% всей хлебобулочной продукции выпускают предприятия на территориях Волгограда, Волжского и Среднеахтубинского района. Рост производства к уровню 2024 года зафиксирован в прошло году в Чернышковском, Городищенском, Дубовском и Камышинском районах.