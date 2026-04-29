Волгоградцев предупредили о новой угрозе со стороны ВСУ





В Волгоградской области вечером 29 апреля жителей предупредили о новой угрозе атаки дронами ВСУ. Сообщения на мобильные устройства волгоградцев от экстренных служб стали поступать в 20.33 мск.

При объявлении сигнала «Беспилотная опасность» необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: держать на расстоянии от оконных проемов, не выходить и не выезжать на транспорт на открытые территории, оставаться по возможности дома.

Отдельно жителям Волгоградской области напоминают о запрете и публикации в Сети фото и видео вражеских дронов, работы систем ПВО, работы специальных служб. Противник может использовать эту информацию для корректировки.

В связи с объявленной угрозой в региональной столице и районах области возможны ограничения в работе мобильного интернета.