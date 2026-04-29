Промозглый Первомай прогнозируют синоптики в Волгограде





В Волгограде и области 1 мая ожидается пасмурная погода, а столбики уличных термометров не поднимутся выше +14 градусов в южных районах. Такой прогноз озвучили специалисты Волгоградского ЦГМС.

В ночь на 1 мая и в Волгограде, и по области ожидается кратковременный дождь.

– Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем в Волгограде от +10 до +12 градусов, по Волгоградской области – до +14 градусов, – сообщают специалисты.

Второй день трехдневных выходных в Волгоградской области будет дождливым, а ветер по-прежнему северным и промозглым. Днем в Волгограде воздух прогреется в субботу лишь до +11 градусов, а в южных районах региона ожидается до 14 градусов тепла.

Отметим, что в ночь с 1 на 2 мая по северу Волгоградской области возможны заморозки с понижением температуры до -3.