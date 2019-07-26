Выборы

В Волгограде секретарь обкома КПРФ «сколачивает» капитал на ценных бумагах и золоте

Выборы 26.07.2019 18:08
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26.07.2019 18:08



Лидер фракции КПРФ в Волгоградской областной думе в свободное от работы время занимается инвестированием. Об этом сообщает ИА «Высота со ссылкой на декларацию партийца, опубликованную на сайте облизбиркома. Секретарь обкома партии Алексей Буров возглавляет предвыборный список кандидатов-коммунистов в региональный парламент нового созыва. 
Размер годового дохода Бурова в сумме 2,3 млн рублей был обнародован еще весной, наряду с остальными депутатами облдумы. Однако  облизбирком опубликовал более подробные сведения о финансовой жизни коммуниста. Народный избранник, согласно его декларации, имеет инвестиционные паи в фонде «Сбербанк-золото», свыше 1500 облигаций в Министерстве финансов РФ, а также сберегательный сертификат в банке на сумму 4,3 млн рублей. Кроме того, является соучредителем ООО «Антикризисные технологии». Компания с уставным капиталом в 2,3 млн рублей специализируется на управлении коммерческой недвижимостью.
Самым обеспеченным кандидатом в областное заксобрание от КПРФ является экс-депутат Волгоградской гордумы, коммерсант Валерий Могильный. За 2018 год он задекларировал 19,2 млн рублей дохода. Вторым по величине заработка выдвиженцем от компартии является учредитель ООО «Проф-строй-сервис» Сергей Костин. Его доход - 8 млн рублей.
Индивидуальный предприниматель Сергей Путивка заработал в прошлом году 4,2 млн рублей. Он владеет тремя земельными участками. Несколько лет назад Путивка фигурировал в скандале со строительством многоквартирных самостроев на улице Малиновского в Советском районе Волгограда.
Ранее информагентство сообщало о наиболее состоятельных кандидатах в депутаты облдумы от других партий. Вне конкуренции оказался кандидат по Михайловскому избирательному округу №3 от "Единой России", бизнесмен Олег Савченко, который показал беспрецедентно высокий доход – 19 млрд рублей. Среди кандидатов-справороссов самый богатый – владелец пивоваренного дома «Буржуй» Самвел Аветисян. При годовом доходе в 12 млн рублей он хранит на банковских счетах 52 млн рублей. Самый успешный в финансовом плане кандидат от ЛДПР показал годовой доход в сумме 25 млн рублей. Александр Кузьмин задекларировал по итогам прошлого года 25 млн рублей заработка. Гендиректор ООО «Тека» живет в Волгограде, но владеет пятью земельными участками в Астраханской области.
Выборы депутатов Волгоградской областной думы состоятся 8 сентября.

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