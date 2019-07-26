В Волгограде секретарь обкома КПРФ «сколачивает» капитал на ценных бумагах и золоте

Выборы 26.07.2019 18:08
5274 6
26.07.2019 18:08
Лидер фракции КПРФ в Волгоградской областной думе в свободное от работы время занимается инвестированием. Об этом сообщает ИА «Высота со ссылкой на декларацию партийца, опубликованную на сайте облизбиркома. Секретарь обкома партии Алексей Буров возглавляет предвыборный список кандидатов-коммунистов в региональный парламент нового созыва.
Размер годового дохода Бурова в сумме 2,3 млн рублей был обнародован еще весной, наряду с остальными депутатами облдумы. Однако облизбирком опубликовал более подробные сведения о финансовой жизни коммуниста. Народный избранник, согласно его декларации, имеет инвестиционные паи в фонде «Сбербанк-золото», свыше 1500 облигаций в Министерстве финансов РФ, а также сберегательный сертификат в банке на сумму 4,3 млн рублей. Кроме того, является соучредителем ООО «Антикризисные технологии». Компания с уставным капиталом в 2,3 млн рублей специализируется на управлении коммерческой недвижимостью.
Самым обеспеченным кандидатом в областное заксобрание от КПРФ является экс-депутат Волгоградской гордумы, коммерсант Валерий Могильный. За 2018 год он задекларировал 19,2 млн рублей дохода. Вторым по величине заработка выдвиженцем от компартии является учредитель ООО «Проф-строй-сервис» Сергей Костин. Его доход - 8 млн рублей.
Индивидуальный предприниматель Сергей Путивка заработал в прошлом году 4,2 млн рублей. Он владеет тремя земельными участками. Несколько лет назад Путивка фигурировал в скандале со строительством многоквартирных самостроев на улице Малиновского в Советском районе Волгограда.
Ранее информагентство сообщало о наиболее состоятельных кандидатах в депутаты облдумы от других партий. Вне конкуренции оказался кандидат по Михайловскому избирательному округу №3 от "Единой России", бизнесмен Олег Савченко, который показал беспрецедентно высокий доход – 19 млрд рублей. Среди кандидатов-справороссов самый богатый – владелец пивоваренного дома «Буржуй» Самвел Аветисян. При годовом доходе в 12 млн рублей он хранит на банковских счетах 52 млн рублей. Самый успешный в финансовом плане кандидат от ЛДПР показал годовой доход в сумме 25 млн рублей. Александр Кузьмин задекларировал по итогам прошлого года 25 млн рублей заработка. Гендиректор ООО «Тека» живет в Волгограде, но владеет пятью земельными участками в Астраханской области.
Выборы депутатов Волгоградской областной думы состоятся 8 сентября.
Реклама
Популярное по теме
05.07.2019 12:51
22766 14
29.06.2019 15:12
18054 0
15.07.2019 16:41
20519 19
Избирком «оптом» зарегистрировал сразу 4 кандидата в губернаторы Волгоградской области26.07.2019 15:36
ЛДПР ведет в Волгоградскую облдуму безработного депутата с приличным доходом25.07.2019 15:38
В Волгограде директор муниципального учреждения расхотел стать депутатом23.07.2019 18:22
В Волгограде кандидат в губернаторы от непарламентской партии «сдался» в избирком22.07.2019 13:08
В Волгограде кандидат-списочник «Справедливой России» хранит в банках 52 млн рублей21.07.2019 10:48
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от ЛДПР с позором покидает предвыборную гонку20.07.2019 12:22
Битва миллионеров: кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы приоткрывают кошельки19.07.2019 12:38
Озвучены новые претенденты на пост сенатора от Волгоградской области18.07.2019 09:54
Агроном, металлург и спортсмен: губернатор встретился с кандидатами в сенаторы от Волгоградской области16.07.2019 11:44
Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал в избирком документы на регистрацию16.07.2019 09:34
«Почем муниципальный фильтр?»: кандидаты в губернаторы Волгоградской области – о наболевшем15.07.2019 16:41
Имевший судимость за убийство кандидат от «СР» больше не хочет в Волгоградскую облдуму14.07.2019 17:26
В Волгограде КПРФ дополнила свой предвыборный список «сладкой парочкой» одномандатников12.07.2019 17:03
Имя нового сенатора от администрации Волгоградской области прозвучит в избиркоме11.07.2019 11:44
Убийство, мошенничество и хищение госимущества: кандидаты в Волгоградскую облдуму сознались в преступлениях10.07.2019 16:06
Реклама