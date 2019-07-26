Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде 304 лейтенанта полиции начинают новую жизнь

Аналитика 26.07.2019 20:02
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26.07.2019 20:02



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: выпускники Академии МВД получили дипломы и подбросили в небо фуражки, жители приговоренного к сносу дома ждут от мэрии выполнения обещаний, в полях Волгоградской области снова нашли мигрантов-нелегалов, на создание атмосферы веселья в новых парках брошены силы муниципальных учреждений и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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