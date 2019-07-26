«Высота 102»ТВ: В Волгограде 304 лейтенанта полиции начинают новую жизнь

Аналитика 26.07.2019 20:02
14284 2
26.07.2019 20:02
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: выпускники Академии МВД получили дипломы и подбросили в небо фуражки, жители приговоренного к сносу дома ждут от мэрии выполнения обещаний, в полях Волгоградской области снова нашли мигрантов-нелегалов, на создание атмосферы веселья в новых парках брошены силы муниципальных учреждений и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Реклама
Популярное по теме
24.07.2019 20:04
53360 2
30.06.2019 18:16
46873 20
05.07.2019 20:01
41109 0
«Высота 102»ТВ: В Волгограде над пивнушками Тракторозаводского района нависла угроза25.07.2019 20:12
«Высота 102»ТВ: На самый верх «Родины - матери» в Волгограде провели водопровод24.07.2019 20:04
«Высота 102»ТВ: В Волгограде УК шокировала жителей ускорением перед проверкой23.07.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде слепого участника войны обидели мифическим долгом за свет22.07.2019 20:05
«Высота 102»ТВ: За волгоградский «Красный Октябрь» ответят все виновные19.07.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: Посреди Волгограда огромная свалка разрастается у всех на виду18.07.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: Аэропорт Волгограда скандально опозорили вороватые сотрудники17.07.2019 20:07
«Высота 102»ТВ: Губернатор Волгоградской области высказался о «своих» кандидатах в сенаторы16.07.2019 20:06
«Высота 102»ТВ: В Волгограде ситуация с рекой нечистот уперлась в неведомого хозяина15.07.2019 20:02
«По дворам, как по волнам»: в Волгограде после благоустройства провалилась дорога14.07.2019 19:12
«Высота 102»ТВ: Волгоград снова потрясла среднемесячная норма осадков12.07.2019 20:04
«Высота 102»ТВ: После выборов в Волгоградской области спикеру-селянину светит портфель сенатора11.07.2019 20:23
«Высота 102»ТВ: В Волгограде поставлена точка в громком деле о заказном убийстве10.07.2019 20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде из зарослей склона Царицы изгоняют гниль и болезни09.07.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде рестораторы принудительно расстаются с летними площадками08.07.2019 20:03
Реклама