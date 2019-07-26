«Высота 102»ТВ: В Волгограде 304 лейтенанта полиции начинают новую жизнь







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: выпускники Академии МВД получили дипломы и подбросили в небо фуражки, жители приговоренного к сносу дома ждут от мэрии выполнения обещаний, в полях Волгоградской области снова нашли мигрантов-нелегалов, на создание атмосферы веселья в новых парках брошены силы муниципальных учреждений и другие темы дня.





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