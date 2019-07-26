Водитель из Башкирии задержан по делу о гибели семейной пары в лобовом ДТП под Волгоградом

Расследования 26.07.2019 10:38
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26.07.2019 10:38
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя из Башкирии, который, по данным следствия, спровоцировал лобовое столкновение на трассе в Волгоградской области, в котором погибла семейная пара из Пермского края, а их дочь пострадала. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном Главке МВД, дело возбуждено следователями отдела МВД России по Дубовскому району по ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следователи настаивают на аресте подозреваемого, который задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Напомним, 23 июля на федеральной автодороге "Сызрань–Саратов–Волгоград" на территории Дубовского района произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись автомобиль «Kia Sportage», которым управляла 29-летняя жительница Пермского края, и рейсовый автобус. В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир иномарки - супруг женщины, скончались до приезда скорой помощи, их 5-летняя дочь была доставлена с множественными травмами в больницу. Девочку от фатальных травм спасло специальное детское кресло, в котором она находилась в момент ДТП.
Погибшие вместе с дочерью направлялись на отдых на побережье Черного моря. На месте аварии следователи и инспекторы ГАИ установили очевидцев и свидетелей произошедшего. Удалось восстановить кадры записи регистратора с кроссовера, также были получены записи видеорегистратора попутной машины, которые запечатлели момент аварии. Следователи установили, что водитель автомашины "Toyota" из Башкирии совершил касательное соприкосновение с автомашиной "Kia Sportage", тем самым спровоцировав водителя "Kia" выезд на полосу встречного движения и лобовое столкновение с автобусом.
Ранее сообщалось, что водителя "праворукой" иномарки, который после своего маневра продолжил путь, остановили очевидцы аварии через 10 км и заставили вернуться к месту столкновения. Он тоже вместе со своей семьей направлялся к морю. В своих действиях он ничего предосудительно не видит, поясняя, что женщина - водитель кроссовера "могла бы его и пропустить...".
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