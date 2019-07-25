



Добираться от проходной до рабочих мест, минуя проезжую часть, теперь снова могут сотрудники копрового цеха, а также цехов обеспечения производства и электроснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу «Красного Октября», специалисты управления капитального строительства предприятия в течение двух недель провели комплекс восстановительных работ и укрепили конструкции заводской пешеходной эстакады. Участок эстакады от КПП №15 (площадь Возрождения) до спуска у южного угла ООЛП листопрокатного цеха был закрыт для передвижения почти год. Летом 2018 года на мостике обвалилась бетонная плита перекрытия – чудом в результате инцидента никто не пострадал. На «Красном Октябре» подчеркивают, что аварийное состояние сооружения было закономерным результатом бесхозяйственности предыдущих руководителей: на протяжении десятков лет конструкции находились под воздействием постоянных нагрузок и природных факторов.





Мороз, жара и дожди из года в год разрушали асфальтобетонное покрытие, бетонные и металлические опоры – а их ремонту не уделялось должного внимания. «Эстакада давно нуждалась в ремонте: со временем конструкции пришли в плачевное состояние и стали опасными для эксплуатации. За две недели мы своими силами полностью отремонтировали участок протяженностью почти 400 метров», - рассказал ИА «Высота 102» и.о. начальника УКС Павел Камчатников.





Для восстановления участка эстакады заводские строители провели работы по усилению бетонных и металлических опор, пролетных строений, замену лестничных маршей, настилов пролетных строений и их асфальтобетонного покрытия. Также они нанесли антикоррозионную защиту металлических и бетонных конструкций. В ближайшее время аналогичный ремонт ждет другие участки пешеходной эстакады: от заводоуправления до ЭСПЦ-2 и от ЭСПЦ-3 до КПП №17 (ул. 39-й Гвардейской Дивизии). Износ конструкций составляет более 70%, и их укрепление – вопрос не только комфорта металлургов, но и безопасности.



