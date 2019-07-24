Расследования

В деле о крушении катамарана могут появиться новые фигуранты из числа силовиков Волгограда

Расследования 24.07.2019 13:40
4767 5
24.07.2019 13:40


В ходе расследования уголовного дела о гибели пассажиров катамарана будет дана оценка действиям руководства Волгоградского линейного управления МВД на транспорте. Об этом сегодня журналистам заявил руководитель Волгоградского следственного отдела на транспорте Игорь Ещенко (на фото), сообщает ИА «Высота 102». В настоящее время отдел расследует уголовное дело в отношении начальника ЛОП в речпорту Волгограда Анатолия Климова, которого обвиняют в халатности. «Руководству Линейного управления также на протяжении длительного времени должно было быть известно о противоправных действиях Хахалева. По результатам предварительного следствия действиям или бездействию всех должностных лиц  управления будет дана процессуальная оценка», - пояснил руководитель Волгоградского следственного отдела на транспорте.
Что касается начальника ЛОП в речпорту Климова, то, как полагает следствие, он давно знал о том, что Дмитрий Хахалев не имел документов на управление катамараном, не владел в полной мере навыками вождения судном, которое не прошло техосмотр. В день трагедии Климов, инспектируя акваторию Волги на служебном катере, встречался с Хахалевым. «Он с ним просто переговорил и поехал дальше по своим делам. Причем Климов находился при исполнении своих должностных обязанностей, но не отстранил судовладельца от управления катамараном. Впоследствии это повлекло тяжелые последствия», - отметил Игорь Ещенко. Руководство Линейного управления, как полагает следствие, также не могло не знать о том, что Хахалев за рулем «Елани-12» регулярно выходил на воду, не имея на то разрешительных документов.
На момент возбуждения уголовного дела начальник ЛОП в речпорту находился на больничном, из которого на днях вышел. В  ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его отстранении от должности, а также избрании меры пресечения.
Еще два уголовных дела, возбужденных после трагедии, находятся в суде – в отношении владельца лодочной станции Леонида Жданова и погибшего Хахалева. Фигурантами также стали двое должностных лиц ГИМС (инспектор и начальник отдела). Расследование данного уголовного дела, которое находится в Центральном аппарате СК РФ, идет к завершению. 
Катастрофа на Волге произошла вечером 11 июня прошлого года. Плавучая дача-катамаран столкнулась с баржей "Капитан Вечеркин" и перевернулась. 11 человек, включая Хахалева, погибли. Позже выяснилось, что в момент трагедии Хахалев был пьян, а катамаран перегружен - вместо максимально допустимых 12 человек на его борту находилось 16 человек. Его обвиняют по статье "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В произошедшей катастрофе следствие усмотрело вину и Леонида Жданова - владельца пристани, где "Елань" швартовалась. Ему предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Московские правозащитники назначили свидание с Михаилом Музраевым в СИЗО «Лефортово»
03.07.2019 13:28
23491 47
В Волгоградской области задержали межрегиональную банду браконьеров (ВИДЕО)
24.06.2019 13:03
34856 13
"Виновны": в Волгограде суд вынес приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетском и снял подозрения с газовиков
01.07.2019 18:04
14251 16
Расследования
24.07.2019 10:06
Расследования 24.07.2019 10:06
3784 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.07.2019 08:48
Расследования 24.07.2019 08:48
5346 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2019 16:30
Расследования 23.07.2019 16:30
1768 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2019 16:24
Расследования 23.07.2019 16:24
10524 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2019 15:50
Расследования 23.07.2019 15:50
4663 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.07.2019 14:47
Расследования 23.07.2019 14:47
11391 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.07.2019 14:51
Расследования 22.07.2019 14:51
9807 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.07.2019 09:27
Расследования 21.07.2019 09:27
2491 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.07.2019 06:30
Расследования 21.07.2019 06:30
5562 51 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.07.2019 10:56
Расследования 19.07.2019 10:56
4660 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 15:54
Расследования 18.07.2019 15:54
1716 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 14:39
Расследования 18.07.2019 14:39
5021 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 12:14
Расследования 18.07.2019 12:14
1900 17 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 10:43
Расследования 18.07.2019 10:43
7543 25 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.07.2019 09:58
Расследования 18.07.2019 09:58
1338 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:58
Сбербанк запустил информационные каналы в Сбербанк ОнлайнСмотреть фотографии
13:40
В деле о крушении катамарана могут появиться новые фигуранты из числа силовиков ВолгоградаСмотреть фотографии
12:38
«В стиле 90-х»: в Волгограде ограбили троих подростков, одному сломали челюстьСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде пьяный мужчина убил свою собаку молоткомСмотреть фотографии
10:50
В мэрии Волгограда жилсоцполитику отдали в заботливые женские рукиСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом двое детей пострадали в опрокинувшемся квадроциклеСмотреть фотографии
10:14
Первое удостоверение кандидата в губернаторы Волгоградской области ушло Андрею БочаровуСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде убийце женщины на пустыре вынесли приговорСмотреть фотографии
09:18
На «Красном Октябре» в Волгограде охладили «раскаленные» цехаСмотреть фотографии
08:48
Бывший преподаватель Волгоградской физакадемии лишился крупной денежной суммы в финансовой пирамидеСмотреть фотографии
20:14
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде УК шокировала жителей ускорением перед проверкой Смотреть фотографииCмотреть видео
18:30
Круговую развязку на Центральной набережной избавят от пластиковых баковСмотреть фотографии
18:29
Слуга народа просит лайков: волгоградских единороссов загоняют в «Instagram» Смотреть фотографии
18:22
В Волгограде директор муниципального учреждения расхотел стать депутатом
17:15
В Волгоградской области в город без тротуаров приходит большой дорожный ремонтСмотреть фотографии
16:30
В Волгоградской области прораба обвиняют в падении работника с 7-метровой высотыСмотреть фотографии
16:24
«Эхо взрыва»: Волжский судостроительно-судоремонтный завод «попал» на 28 млн из-за ЧП с баржей Смотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области из-за тракториста-поджигателя камышей погибла прихожанка храмаСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде фирму директора-взяточника наказали на миллион за коррупциюСмотреть фотографии
15:15
Сомнительные ритуалы: суд признал соглашение между волгоградской мэрией и похоронным бюро сговоромСмотреть фотографии
15:13
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджетаСмотреть фотографии
14:47
Топ-менеджер оборонного предприятия в Волгограде покинул должность после уголовного скандала Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде продолжаются удивительные изменения в парке у «Авангарда»Смотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области больному раком инвалиду не дали бесплатных лекарств Смотреть фотографии
12:28
Пьяный мужчина с ножом нападал на подростка в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
Суровая реальность: зарплаты россиян оказались вдвое ниже цифр, называемых чиновникамиСмотреть фотографии
12:05
Грустное творчество жителя Волгограда взбодрило УК и жилинспекцию Смотреть фотографии
09:59
Под Волгоградом в тройном ДТП досталось стоявшему на обочине водителюСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде иномарка сбила двух детей на "зебре"Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 