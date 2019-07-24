



В ходе расследования уголовного дела о гибели пассажиров катамарана будет дана оценка действиям руководства Волгоградского линейного управления МВД на транспорте. Об этом сегодня журналистам заявил руководитель Волгоградского следственного отдела на транспорте Игорь Ещенко (на фото), сообщает ИА «Высота 102». В настоящее время отдел расследует уголовное дело в отношении начальника ЛОП в речпорту Волгограда Анатолия Климова, которого обвиняют в халатности. «Руководству Линейного управления также на протяжении длительного времени должно было быть известно о противоправных действиях Хахалева. По результатам предварительного следствия действиям или бездействию всех должностных лиц управления будет дана процессуальная оценка», - пояснил руководитель Волгоградского следственного отдела на транспорте.

Что касается начальника ЛОП в речпорту Климова, то, как полагает следствие, он давно знал о том, что Дмитрий Хахалев не имел документов на управление катамараном, не владел в полной мере навыками вождения судном, которое не прошло техосмотр. В день трагедии Климов, инспектируя акваторию Волги на служебном катере, встречался с Хахалевым. «Он с ним просто переговорил и поехал дальше по своим делам. Причем Климов находился при исполнении своих должностных обязанностей, но не отстранил судовладельца от управления катамараном. Впоследствии это повлекло тяжелые последствия», - отметил Игорь Ещенко. Руководство Линейного управления, как полагает следствие, также не могло не знать о том, что Хахалев за рулем «Елани-12» регулярно выходил на воду, не имея на то разрешительных документов.

На момент возбуждения уголовного дела начальник ЛОП в речпорту находился на больничном, из которого на днях вышел. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его отстранении от должности, а также избрании меры пресечения.

Еще два уголовных дела, возбужденных после трагедии, находятся в суде – в отношении владельца лодочной станции Леонида Жданова и погибшего Хахалева. Фигурантами также стали двое должностных лиц ГИМС (инспектор и начальник отдела). Расследование данного уголовного дела, которое находится в Центральном аппарате СК РФ, идет к завершению.

Катастрофа на Волге произошла вечером 11 июня прошлого года. Плавучая дача-катамаран столкнулась с баржей "Капитан Вечеркин" и перевернулась. 11 человек, включая Хахалева, погибли. Позже выяснилось, что в момент трагедии Хахалев был пьян, а катамаран перегружен - вместо максимально допустимых 12 человек на его борту находилось 16 человек. Его обвиняют по статье "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В произошедшей катастрофе следствие усмотрело вину и Леонида Жданова - владельца пристани, где "Елань" швартовалась. Ему предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".



