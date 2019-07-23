В Волгограде директор муниципального учреждения расхотел стать депутатом

Список кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы от«Партии пенсионеров» понес первые потери. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, сегодня комиссия исключила из перечня участников выборов Андрея Демешева, директора МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Красноармейского района Волгограда и подведомственных учреждений». Выдвиженец сам отказался от дальнейшего участия в кампании.

В заверенном списке «Партии пенсионеров» по единому избирательному округу осталось 33 фамилии. В настоящее время избирком рассматривает вопрос о регистрации кандидатов от политической силы.

Выборы депутатов Волгоградской областной думы состоятся в единый день голосования 8 сентября. 19 депутатов из 38 будут избираться по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.



