Расследования

В Волгоградской области в превышении должностных полномочий уличен экс-начальник отдела УФССП

Расследования 22.07.2019 14:51
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22.07.2019 14:51


Уголовное дело возбуждено Новоаннинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Волгоградской области в отношении бывшего начальника территориального отдела службы судебных приставов, сообщает ИА «Высота 102». По информации СУ СКР по региону, пристав подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в производстве районного подразделения УФССП России по Волгоградской области находились исполнительные документы о взыскании с местного жителя более 600 тысяч рублей в качестве алиментных платежей. Достоверно зная, что в качестве обеспечительных мер на принадлежащий должнику земельный участок наложен арест, подозреваемый вынес заведомо незаконное постановление о снятии запрета на отчуждение этого недвижимого имущества, направив официальный документ в органы Росреестра. В результате явного превышения полномочий со стороны старшего судебного пристава участок земли беспрепятственно был продан его владельцем, а сумма его задолженности по алиментам выросла почти до 1 миллиона рублей. 
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.

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