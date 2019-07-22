



Уголовное дело возбуждено Новоаннинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Волгоградской области в отношении бывшего начальника территориального отдела службы судебных приставов, сообщает ИА «Высота 102». По информации СУ СКР по региону, пристав подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в производстве районного подразделения УФССП России по Волгоградской области находились исполнительные документы о взыскании с местного жителя более 600 тысяч рублей в качестве алиментных платежей. Достоверно зная, что в качестве обеспечительных мер на принадлежащий должнику земельный участок наложен арест, подозреваемый вынес заведомо незаконное постановление о снятии запрета на отчуждение этого недвижимого имущества, направив официальный документ в органы Росреестра. В результате явного превышения полномочий со стороны старшего судебного пристава участок земли беспрепятственно был продан его владельцем, а сумма его задолженности по алиментам выросла почти до 1 миллиона рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.



