Общество 21.07.2019 19:53
5287 5
21.07.2019 19:53
Улицы Волгограда преподносят сюрпризы даже для тех, кто ходит по ним чуть ли не ежедневно. В неприметных переулках, и даже в самом центре города - иногда органично, а иногда и вне связи с окружающим пейзажем, стоят себе частные дома. У многих вид вполне процветающий, а некоторые давно лишились хозяев. Людям, проживающим в домовладениях за аккуратными и не очень заборами, похоже, совсем не мешают окружающие многоэтажки. Фотокорреспондент ИА "Высота 102" нашел на улицах Волгограда частные дома, которые иногда кажутся неуместными, странными, непонятно как возникшими, но тем не менее стоят, и живут своей отдельной жизнью, наводя на мысли о каких-то особых историях и тайнах их хозяев.
Так, на Пражской под номером 6 стоит фактически единственный на улице одноэтажный частный домик, скрытый забором, обвитым зеленью.
Любопытные взоры горожан привлекает и частный дом возле церкви между домами №55 на улице имени Чуйкова и №7 на улице имени 7-й Гвардейской дивизии. Кое-кто строит догадки, что дом может принадлежать священнослужителю, ведь участком вокруг храма наверняка владеет епархия.
Еще один дом, по поводу которого прогуливающиеся в этих местах волгоградцы выражают удивление, бесшумно возник на самом берегу Волги. Этот внушительных размеров коттедж, окруженный глухим забором с камерами видеонаблюдения, благополучно соседствует со стадионом "Волгоград Арена" и ТРК "Европа Сити Молл". Поговаривают, что дом-крепость возвел хозяин торгово-развлекательного комплекса. Однако так ли это, достоверно неизвестно.
В отличие от загадочного и кричащего о размерах кошелька своего хозяина дома у ТРК "Европа", дома на улице Совнаркомовской робко поскрипывают, упорно вгрызаясь оставшимися зубами в землю по соседству с современным зданием "Волгоград Сити".
Один из частных домов "с трудной судьбой", медленно и мучительно умирает прямо в центре Волгограда - между улицей Голубинской и высотным домом №5 по Новороссийской. Кто здесь жил и почему земельный участок до сих не зачистили от сиротского строения, остается только догадываться. Здесь случались пожары, периодически находят временный кров бездомные люди и животные, но до полуразвалившегося дома никому нет дела - жизнь вокруг идет своим чередом.
Частный сектор между улицами Кубанской и Чапаева, где пролегает еще один отрезок улицы Совнаркомовской, также удивляет частными домами, прочно занявшими позиции среди наступающих многоэтажек. Здесь словно другое измерение - "закрытый клуб". Хозяева домовладений с подозрением поглядывают на любого чужака, решившего пройти мимо.
Похоже в Волгограде нет никакой речи о битве частного сектора с многоэтажной застройкой. Город, хоть и избирательно, но оставляет пространство для любых капризов владельцев земельных участков. И сколько в "миллионнике" частных домов, расположившихся в самых неожиданных местах, и какие секреты скрыты за глухими заборами, наверное, не знает никто.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
54970 0
10.07.2019 18:38
28559 0
14.07.2019 06:09
19732 0
Беспредел управляющей компании сподвиг жителя Волгограда на грустное творчество21.07.2019 15:49
Жителей отрезанного от цивилизации хутора в Волгоградской области осчастливили расползающейся дорогой21.07.2019 13:26
«8 км в длину и 1 км в ширину»: в Волгоградской области саранчу достанут из-под земли21.07.2019 12:28
В Волгограде перевозчику более 42 тонн нелегального табака для кальяна выписали штраф на миллион21.07.2019 07:57
«А все другое – суета»: праздничный концерт с участием звезд на юбилее Волжского обойдется более чем в 14 миллионов рублей20.07.2019 20:14
После долгого ремонта строители взялись за чашу Центрального бассейна в Волгограде20.07.2019 12:05
В Волгоградской области почти слепой иностранец пытался выкупить сограждан у полиции20.07.2019 08:38
Миллиард готов заплатить субподрядчику мусорный регоператор в Волгоградской области19.07.2019 17:36
Жителям 9 сел в Волгоградской области снизят плату за мусор19.07.2019 17:34
В Волгоградской области стали меньше грабить, угонять и воровать19.07.2019 15:21
В Волгограде на участке пути скоростного трамвая меняют рельсы19.07.2019 12:52
В Волгоградской области администрацию обязали взять на учет бесхозные квартиры19.07.2019 11:07
В Волгограде чаще всего угоняют "Toyota"19.07.2019 08:17
В Краснооктябрьском районе Волгограда трактор ковшом замахнулся на дом-призрак18.07.2019 15:46
В Волгограде пассажиров возил автобус без тормозов18.07.2019 13:26
Реклама