Общество

Частные дома в городском пейзаже Волгограда хранят тайны за глухими заборами (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 21.07.2019 19:53
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21.07.2019 19:53


Улицы Волгограда преподносят сюрпризы даже для тех, кто ходит по ним чуть ли не ежедневно. В неприметных переулках, и даже в самом центре города - иногда органично, а иногда и вне связи с окружающим пейзажем, стоят себе частные дома. У многих вид вполне процветающий, а некоторые давно лишились хозяев. Людям, проживающим в домовладениях за аккуратными и не очень заборами, похоже, совсем не мешают окружающие многоэтажки. Фотокорреспондент ИА "Высота 102" нашел на улицах Волгограда частные дома, которые иногда кажутся неуместными, странными, непонятно как возникшими, но тем не менее стоят, и живут своей отдельной жизнью, наводя на мысли о каких-то особых историях и тайнах их хозяев.
Так, на Пражской под номером 6 стоит фактически единственный на улице одноэтажный частный домик, скрытый забором, обвитым зеленью.
Любопытные взоры горожан привлекает и частный дом возле церкви между домами №55 на улице имени Чуйкова и №7 на улице имени 7-й Гвардейской дивизии. Кое-кто строит догадки, что дом может принадлежать священнослужителю, ведь участком вокруг храма наверняка владеет епархия.

Еще один дом, по поводу которого прогуливающиеся в этих местах волгоградцы выражают удивление, бесшумно возник на самом берегу Волги. Этот внушительных размеров коттедж, окруженный глухим забором с камерами видеонаблюдения, благополучно соседствует со стадионом "Волгоград Арена" и ТРК "Европа Сити Молл". Поговаривают, что дом-крепость возвел хозяин торгово-развлекательного комплекса. Однако так ли это, достоверно неизвестно. 
 
В отличие от загадочного и кричащего о размерах кошелька своего хозяина дома у ТРК "Европа", дома на улице Совнаркомовской робко поскрипывают, упорно вгрызаясь оставшимися зубами в землю по соседству с современным зданием "Волгоград Сити". 

Один из частных домов "с трудной судьбой", медленно и мучительно умирает прямо в центре Волгограда - между улицей Голубинской и высотным домом №5 по Новороссийской. Кто здесь жил и почему земельный участок до сих не зачистили от сиротского строения, остается только догадываться. Здесь случались пожары, периодически находят временный кров бездомные люди и животные, но до полуразвалившегося дома никому нет дела - жизнь вокруг идет своим чередом.
Частный сектор между улицами Кубанской и Чапаева, где пролегает еще один отрезок улицы Совнаркомовской, также удивляет частными домами, прочно занявшими позиции среди наступающих многоэтажек. Здесь словно другое измерение - "закрытый клуб". Хозяева домовладений с подозрением поглядывают на любого чужака, решившего пройти мимо.
Похоже в Волгограде нет никакой речи о битве частного сектора с многоэтажной застройкой. Город, хоть и избирательно, но оставляет пространство для любых капризов владельцев земельных участков. И сколько в "миллионнике" частных домов, расположившихся в самых неожиданных местах, и какие секреты скрыты за глухими заборами, наверное, не знает никто. 

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