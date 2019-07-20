«А все другое – суета»: праздничный концерт с участием звезд на юбилее Волжского обойдется более чем в 14 миллионов рублей





Праздничный гала-концерт и выступления столичных звезд на праздновании 65-летия Волжского будут стоить областному бюджету более 13 миллионов рублей. Еще 800 тысяч рублей потратит городская казна. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, менее половины из этих средств уйдет на подготовку сцены, художественное оформление площадки для проведения гала-концерта, использование видеоэкранов и т.д. Основная же часть предназначается для оплаты труда приглашенных в Волжский звезд – Димы Билана, Ларисы Долиной и Александра Носика, который будет ведущим на гала-концерте. Самым высокооплачиваемым из них стал Дима Билан. Его визит в Волжский, как уже сообщало ИА «Высота 102», певец оценил более чем в 5 миллионов рублей. Из этих средств 3 миллиона 750 тысяч рублей предназначается в качестве гонорара ему и его артистам. Остальная часть суммы – это авиаперелеты артиста и его группы, оплата вип-залов в аэропортах Волгограда и Москвы, проживание в гостинице, транспортное обслуживание, питание, выплата агентских. Дима Билан выступит 28 июля на площади Ленина.

Но звезды начнут зажигать в Волжском уже 27 июля. Так, Лариса Долина выступит с двумя концертами. Один из них состоится в парке ДК «Волгоградгидрострой». Другой – в этот же день в ДК «Октябрь». 50-минутный концерт на открытой площадке в парке будет стоить 800 тысяч рублей. Эти деньги как раз и заплатит муниципальное учреждение культуры. А вот ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий» выделило аж 1 миллион 914 тысяч рублей на выступление певицы на закрытой площадке в ДК «Октябрь». Откуда взялась такая сумма?

Один миллион рублей, согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, получит заслуженная артистка России и ее коллектив в качестве гонорара. Трансфер по маршруту Рига-Москва-Волгоград-Москва в бизнес-классе для гостьи города обойдется в 168 тысяч рублей, еще 140 уйдет на обслуживание певицы в вип-залах аэропортов. 182 тысячи рублей будут стоить авиабилеты для группы Ларисы Долиной – в отличие от певицы они будут вылетать из Москвы эконом-классом. Гостиница, включая апартаменты для заслуженной артистки России, - это еще 97 тысяч рублей. Расходы на питание для артистов группы и певицы за 2 дня оценены в 52 тысячи рублей. Плюс транспортные расходы в размере 95 тысяч рублей – использование автомобиля представительского класса и микроавтобуса в течение двух дней. Размер агентского вознаграждения составит еще 100 тысяч рублей, а наполнение гримерки по райдеру – 20 тысяч. Еще 6 тысяч рублей предназначено для различных бытовых расходов.

Таким образом, два концерта Ларисы Долиной в Волжском будут стоить 2 миллиона 714 тысяч рублей. Это довольно странная цена по сравнению с расценками заслуженной артистки России, по которым она работает в других городах России. Например, в прошлом году на Дне города Тулы (7 сентября) Лариса Долина выступила на двух площадках – в концертном зале и в театре драмы имени Горького в Туле за 825 и 833 тысячи рублей соответственно. Выступление певицы в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» 30 сентября 2018 года обошлось бюджету северной столицы в 875 тысяч рублей. Таким образом, можно сделать вывод, что в среднем концерт Ларисы Долиной стоит около 800 тысяч рублей. Вряд ли причиной такого резкого подорожания услуг певицы можно считать ее возросшую популярность. Чего там говорить, Лариса Александровна – звезда уходящая, а Волжский – вовсе не столица, а обычный провинциальный город. Однако в ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий», а, значит, и в областном бюджете, видимо, куры денег не клюют. Иначе как можно объяснить подозрительную переплату? Кстати, проведение закупочных процедур по подготовке гала-концерта в Волжском, которое проводило областное учреждение культуры, позволило сэкономить всего… 197 тысяч рублей.

«Главней всего – погода в доме, а все другое – суета», - наверняка, Лариса Долина споет на юбилее Волжского и этот один из своих хитов. Однако главнее все же – рациональное использование бюджетных средств. Что и должен был обеспечить заказчик концерта.



