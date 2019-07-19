Здравоохранение

Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: диспансеризация поможет сохранить здоровье

Здравоохранение 19.07.2019 13:13 Реклама
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19.07.2019 13:13


Своевременное прохождение медосмотра — это не прихоть врачей, а ответственность за себя и за своих близких. Запущенные болезни приобретают хронический характер и приводят к печальной динамике. Речь идет об неинфекционных заболеваниях. 
Регулярное прохождение профилактических медицинских мероприятий позволяет выявить многие заболевания на ранней стадии их развития. «В настоящее время страховая компания «СОГАЗ-Мед» активно приглашает застрахованных граждан для прохождения диспансеризации и напоминает о диспансерном учете», — сообщил ИА «Высота 102» директор Волгоградского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Владимир Глазов.
Опираясь на статистику, Всемирная организация здравоохранения и международное сообщество сформулировали задачи по сокращению числа преждевременных смертей от хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) на 25% к 2025 г. и на треть к 2030 году. Страны одобрили ряд задач по борьбе с ХНИЗ, включая предоставление доступных по цене базовых медицинских технологий диагностики в учреждениях здравоохранения. 
К ХНИЗ относятся сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт и инсульт), рак, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет — они имеют продолжительное течение. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний:
— курение;  
— несбалансированное питание;
— низкий уровень физической активности;
— повышенное артериальное давление;
— повышенный уровень глюкозы крови;
— повышенный уровень холестирина;
— употребление алкоголя. 
Одна из проблем, как указывают специалисты, заключается в том, что многие случаи заболевания раком диагностируются слишком поздно, когда труднее добиться успеха в лечении.

Ранняя диагностика рака
С 2018 года в РФ онкоскрининг входит в бесплатную диспансеризацию для выявления различных видов онкозаболеваний на ранней стадии.
Маммография теперь проводится для женщин в возрасте от 40 до 75 лет 1 раз в 2 года, а исследование кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 40 до 64 лет 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет 1 раз в год.
Предельные сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями не должны превышать 14 календарных дней с момента получения результатов гистологического исследования или с момента установления диагноза.

Родинка – опухоль или доброкачественное пигментное образование?
В последнее время в мире отмечается тенденция к значительному росту числа заболеваний меланомой кожи. По мнению специалистов, стоит побеспокоиться и идти на прием к врачу, если родинка без всяких причин начинает: 
— менять форму, размер, структуру; 
— чесаться; 
— воспаляться; 
— менять цвет или оттенок;
— кровоточить.

Могут ли вирусы вызывать рак?
Существуют данные о вирусах и бактериях, способных предшествовать определенным видам рака. Риски онкологических заболеваний увеличиваются, если были обнаружены следующие вирусные заболевания:
— вирус папилломы человека (№16 и №18);
— вирусы гепатитов В и С;
— ВИЧ;
— вирус герпеса 8 типа (HHV-8);
— вирус Эпштейна-Барр.
Имеются сведения о том, что и бактерия Helicobacter pylori может вызывать онкологические поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Одним из факторов риска возникновения рака являются и хронические воспаления.

Профилактика и бесплатная диагностика ХНИЗ
Профилактика хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у граждан включают комплекс таких мероприятий как: информирование, выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний, профилактика осложнений хронических заболеваний, проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, диспансерное наблюдение. 
Полис ОМС позволяет населению каждые три года проходить проверку здоровья в возрасте от 18 до 39 лет включительно. И ежегодно в возрасте 40 лет и старше (а также в отношении отдельных категорий граждан). Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.
Исполнительный директор по экспертизе и защите прав застрахованных компании «СОГАЗ-Мед» Серебрякова Татьяна Васильевна отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень. Ответственное отношение к своему здоровью – личное дело каждого, а наша задача – помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь». 

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

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