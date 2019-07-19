Водитель-новичок из Екатеринбурга попал в ДТП в Волгоградской области, двое в больнице

Происшествия 19.07.2019 10:16
611 0
19.07.2019 10:16
Начинающий автомобилист из Екатеринбурга и его несовершеннолетняя пассажирка пострадали в ДТП в Николаевске. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария случилась минувшей ночью напротив дома №135 по улице 13-я Гвардейская. По предварительным данным, 18-летний автолюбитель, разогнавшись на своей “KIA Rio”, выехал на обочину. Там он не справился с управлением и легковушка опрокинулась в кювет. Травмы получил сам автомобилист и ехавшая с ним 17-летняя девушка. Пострадавшие госпитализированы. Известно, что парень сел за руль примерно месяц назад.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 10:53
22805 0
29.06.2019 11:48
26442 0
17.07.2019 14:32
13386 13
Пять человек пострадали в ДТП у торгового центра в Волгограде19.07.2019 10:02
Происшествия 19.07.2019 10:02
2420 1 Обсудить
Названы причины пожара в ТРК "Планета Лето" в Волжском19.07.2019 09:33
Происшествия 19.07.2019 09:33
744 Обсудить
Уборщик случайно "эвакуировал" аэропорт в Волгограде18.07.2019 14:10
Происшествия 18.07.2019 14:10
13311 1 Обсудить
Школьник из Волжского поджег себя самодельным "огнеметом"18.07.2019 11:34
Происшествия 18.07.2019 11:34
6630 4 Обсудить
В Волгоградской области полуторагодовалая девочка едва не утонула в колесе от трактора18.07.2019 11:20
Происшествия 18.07.2019 11:20
1962 4 Обсудить
Рухнувшая стена киоска придавила мужчину в Волгоградской области18.07.2019 11:07
Происшествия 18.07.2019 11:07
3728 1 Обсудить
В Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда17.07.2019 19:19
Происшествия 17.07.2019 19:19
9355 2 Обсудить
Водитель кроссовера погиб в ДТП с фурой на трассе "Волгоград - Каменск-Шахтинский" (ВИДЕО)17.07.2019 15:53
Происшествия 17.07.2019 15:53
4203 4 Обсудить
ФСБ и МВД накрыли банду расхитителей багажа в аэропорту Волгограда (ВИДЕО)17.07.2019 14:32
Происшествия 17.07.2019 14:32
13386 13 Обсудить
"Испорченный отпуск": около 150 туристов из Волгограда застряли в Греции по неизвестным причинам17.07.2019 13:13
Происшествия 17.07.2019 13:13
10451 19 Обсудить
Задержка рейса с туристами из Волгограда спровоцировала потасовку в аэропорту Греции17.07.2019 10:33
Происшествия 17.07.2019 10:33
7035 11 Обсудить
Трое подростков промышляли в Волгограде угонами авто17.07.2019 09:10
Происшествия 17.07.2019 09:10
1602 1 Обсудить
У хлебозавода в Волжском рабочие нашли "эхо войны"16.07.2019 14:36
Происшествия 16.07.2019 14:36
1762 0 Обсудить
Волгоградец пошел на друга в суд с поддельной долговой распиской16.07.2019 14:28
Происшествия 16.07.2019 14:28
2042 4 Обсудить
В Волгограде пенсионер отдал мошенникам за бензопилу полмиллиона рублей16.07.2019 11:13
Происшествия 16.07.2019 11:13
2228 5 Обсудить
Реклама