Водитель-новичок из Екатеринбурга попал в ДТП в Волгоградской области, двое в больнице

Начинающий автомобилист из Екатеринбурга и его несовершеннолетняя пассажирка пострадали в ДТП в Николаевске. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария случилась минувшей ночью напротив дома №135 по улице 13-я Гвардейская. По предварительным данным, 18-летний автолюбитель, разогнавшись на своей “KIA Rio”, выехал на обочину. Там он не справился с управлением и легковушка опрокинулась в кювет. Травмы получил сам автомобилист и ехавшая с ним 17-летняя девушка. Пострадавшие госпитализированы.

Известно, что парень сел за руль примерно месяц назад.