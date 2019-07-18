В Волгограде за взятку задержан госинспектор отдела Росрыболовства

Борьба с коррупцией 18.07.2019 13:05
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18.07.2019 13:05
Госинспектор территориального управления Федерального агентства по рыболовству стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, 44-летний подозреваемый получил 50 тысяч рублей за свое бездействие.
По данным следствия, в силу занимаемой должности он был обязан осуществлять контроль и надзор за соблюдением норм экологического законодательства юридическими и должностными лицами, а также предпринимателями и гражданами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность на территории особых санитарных зон, так называемых, источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Располагая сведениями о том, что на арендованном одним из коммерсантов участке земли, входящем в зону обслуживания Росрыболовства, располагаются пункты общественного питания, автомагазины и кемпинги, оборудованные нелицензированными септиками, старший инспектор сообщил бизнесмену, что сможет "закрыть глаза" на указанное экологическое правонарушение, но взамен потребовал ежемесячную плату в 60 тысяч рублей, снизив впоследствии эту сумму до 50 тысяч рублей. Накануне при получении незаконного денежного вознаграждения коррупционер был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном подозреваемый уже полностью признал. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.290 УК РФ (получения должностным лицом взятки за незаконное бездействие).
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