Озвучены новые претенденты на пост сенатора от Волгоградской области





Сегодня кандидат в губернаторы Волгоградской области от «Справедливой России» Сергей Полещук сдал документы на регистрацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной избирательной комиссии, выдвиженец предоставил, в том числе, листы поддержки с подписями муниципальных депутатов в свою поддержку. Также справедливоросс назвал три кандидатуры, одна из которых в случае его избрания будет наделена полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ. В список вошли Николай Ветчинкин, лидер реготделения партии Дмитрий Калашников и депутат Волгоградской гордумы от «СР» Сергей Шилин.

Председатель областной организации горно-металлургического профсоюза России Сергей Полещук стал третьим по счету кандидатом в губернаторы, который предоставил облизбиркому документы на регистрацию. Первым это сделал действующий губернатор, выдвиженец от «Единой России» Андрей Бочаров. Вторым комиссию посетил коммунист, секретарь Сталинградского обкома Алексей Буров. Всего в выборах высшего должностного лица региона участвуют 8 человек, выдвинутых от политических партий.

Фото: ikvo.ru