Озвучены новые претенденты на пост сенатора от Волгоградской области

Выборы 18.07.2019 09:54
539 12
18.07.2019 09:54
Сегодня кандидат в губернаторы Волгоградской области от «Справедливой России» Сергей Полещук сдал документы на регистрацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной избирательной комиссии, выдвиженец предоставил, в том числе, листы поддержки с подписями муниципальных депутатов в свою поддержку. Также справедливоросс назвал три кандидатуры, одна из которых в случае его избрания будет наделена полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ. В список вошли Николай Ветчинкин, лидер реготделения партии Дмитрий Калашников и депутат Волгоградской гордумы от «СР» Сергей Шилин.
Председатель областной организации горно-металлургического профсоюза России Сергей Полещук стал третьим по счету кандидатом в губернаторы, который предоставил облизбиркому документы на регистрацию. Первым это сделал действующий губернатор, выдвиженец от «Единой России» Андрей Бочаров. Вторым комиссию посетил коммунист, секретарь Сталинградского обкома Алексей Буров. Всего в выборах высшего должностного лица региона участвуют 8 человек, выдвинутых от политических партий.
Фото: ikvo.ru
Реклама
Популярное по теме
05.07.2019 12:51
22559 14
29.06.2019 15:12
17846 0
15.07.2019 16:41
20210 19
Агроном, металлург и спортсмен: губернатор встретился с кандидатами в сенаторы от Волгоградской области16.07.2019 11:44
Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал в избирком документы на регистрацию16.07.2019 09:34
«Почем муниципальный фильтр?»: кандидаты в губернаторы Волгоградской области – о наболевшем15.07.2019 16:41
Имевший судимость за убийство кандидат от «СР» больше не хочет в Волгоградскую облдуму14.07.2019 17:26
В Волгограде КПРФ дополнила свой предвыборный список «сладкой парочкой» одномандатников12.07.2019 17:03
Имя нового сенатора от администрации Волгоградской области прозвучит в избиркоме11.07.2019 11:44
Убийство, мошенничество и хищение госимущества: кандидаты в Волгоградскую облдуму сознались в преступлениях10.07.2019 16:06
У кандидата в губернаторы Волгоградской области возникли проблемы с избиркомом09.07.2019 12:55
Видеоконтроль за выборами губернатора Волгоградской области обойдется в 7,2 млн рублей09.07.2019 10:29
В списках кандидатов в Волгоградскую облдуму наблюдаются "аномальные явления"08.07.2019 13:12
Избирком закрыл двери для новых кандидатов в губернаторы Волгоградской области06.07.2019 19:00
Сподвижник экс-кандитата в мэры Москвы собрался в губернаторы Волгоградской области05.07.2019 12:51
«Ветеранская» партия выдвинула кандидата в губернаторы Волгоградской области04.07.2019 13:53
Уже шесть: в Волгоградский облизбирком принесли списки еще две партии03.07.2019 09:19
Четыре партии явили избиркому списки своих кандидатов в Волгоградскую облдуму01.07.2019 17:30
Реклама