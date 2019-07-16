Политика

Работа не волк: депутаты Волгоградской гордумы уходят на каникулы

Политика 16.07.2019 15:27
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16.07.2019 15:27


Завтра, 17 июля, депутаты Волгоградской гордумы проведут последнее в ходе весенней сессии заседание и уйдут на каникулы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного собрания, народные избранники вновь соберутся только в сентябре.
Откроет предотпускное заседание гордумы начальник Волгоградского линейного управления МВД РФ на транспорте Роман Роменский, который отчитается о работе ведомства за прошлый год. В основной повестке дня у «слуг народа» 14 вопросов. В том числе, будет рассмотрен вопрос зонирования участка в границах Ворошиловского и Дзержинского районов, которое позволит проложить полосу отвода федеральной ростовской трассы в обход поселка имени Горького. Кроме того, нардепы обсудят изменения в Порядок размещения сезонных террас общепитов. По просьбе бизнес-сообщества, нормативное расстояние между зданием кафе и верандой будет увеличено с 10 до 15 метров. Также депутаты обсудят коррективы в Положение о персональных стипендиях городской думы, в Правила землепользования и застройки, а также ряд других проектов. В целом, заседание обещает быть недолгим, жарких споров и дискуссий вынесенные на обсуждение вопросы вызовут едва ли. 
Напомним, депутаты Волгоградской областной думы «отстрелялись» гораздо раньше, завершив сессию 4 июля. У областных парламентариев впереди предвыборная кампания, которая завершится в единый день голосования, 8 сентября. 

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