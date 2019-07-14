Выборы

Имевший судимость за убийство кандидат от «СР» больше не хочет в Волгоградскую облдуму

Выборы 14.07.2019 17:26
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14.07.2019 17:26


Первая партия кандидатов-списочников в депутаты Волгоградской облдумы прошла сегодня регистрацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, 57 выдвиженцев от «Справедливой России» получат удостоверения участников выборов. 
Двое кандидатов от партии по собственному желанию покинули предвыборную гонку. Это руководитель общественной организации «Департамент независимой антикоррупционной экспертизы» Федор Рогов и сельский депутат из Калачевского района Олег Крутень. Последний в прошлом имел судимость за умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения.
24 июля завершится срок представления документов на регистрацию. В настоящее время на рассмотрении в избиркоме региона находятся документы от ЛДПР и КПРФ.
Выборы депутатов Волгоградской областной думы пройдут 8 сентября. 19 депутатов из 38 будут избираться по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. 


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