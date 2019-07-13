От Сталинграда - до Великой Победы

Героям Сталинградской битвы посвятят мотопробег от Волгограда до Владивостока

От Сталинграда - до Великой Победы 13.07.2019 10:02
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13.07.2019 10:02


Старт всероссийского мотопробега «ВВместе», посвященного павшим героям Сталинградской битвы, состоится в Волгограде 13 июля, сообщает ИА «Высота 102». Участники мотопробега начнут путь до Владивостока от знака нулевого километра в центре Волгограда. Как уточнили организаторы, мотоциклисты будут двигаться по трассе с остановками в крупных населенных пунктах и городах, где ковалась Победа в Великой Отечественной войне.

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