Здравоохранение

Первый в России центр оказания амбулаторной онкопомощи заработал в Волгоградской области

Здравоохранение 12.07.2019 10:58
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12.07.2019 10:58


На базе Волгоградской областной клинической больницы № 1 начал функционировать центр амбулаторной онкологической помощи, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации региона, получить консультацию онколога и пройти комплексную диагностику смогут почти 200 тысяч человек. Сегодня во время рабочей инспекции медучреждения губернатор Андрей Бочаров выразил удовлетворение проделанной работой.

«Это первый в России работающий центр оказания амбулаторной онкологической помощи. Здесь все организовано по принципу «Бережливой поликлиники»: люди экономят время посещения, а обследование будет проходить более качественно — не только на онкологию, но и на предмет здоровья в целом», - заметил Андрей Бочаров. С начала работы ЦАОПа обследование прошли уже  250 человек, выявлены пять злокачественных новообразований на самой ранней стадии.
Амбулаторную помощь в новом центре смогут получать жители Волгограда, Городищенского, Дубовского и Иловлинского районов. Здесь открыт дневной стационар, прием проводится в две смены, работают три кабинета онколога и нейроонколога, а также кабинет психолога. В центре посетители смогут пройти дополнительное обследование — сделать рентген, маммографию, флюорографию, УЗИ, компьютерную томографию и магниторезонансную терапию.
Опыт Волгоградской области в сфере создания единой системы здравоохранения стал сегодня основной темой выездного заседания профильного комитета Госдумы. В Волгоград прибыла делегация во главе с федеральным координатором проекта «Единой России» «Здоровое будущее», председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым. 

Одна из первых рабочих встреч прошла на площадке ситуационного центра губернатора Волгоградской области. В списке участников - члены профильного комитета Госдумы, представители исполнительной и законодательной власти региона, Росздравнадзора, территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Дмитрий Морозов рассказал Андрею Бочарову о том, какие задачи сейчас стоят перед комитетом по охране здоровья. Губернатор, в свою очередь, попросил у депутатов нижней палаты парламента поддержки в реализации «подпрограммы» развития в регионе системы оказания первичной помощи. 
Сегодня во второй половине дня в рамках выездного заседания профильного комитета Госдумы в Волгограде на базе областного онкоцентра пройдет «круглый стол» на тему: «Организация экстренной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации. Проблемы федерального и регионального законодательного регулирования». 





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