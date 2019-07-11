Происшествия

В центре Волгограда женщина-судья выпала с 16-го этажа

Происшествия 11.07.2019 17:20
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11.07.2019 17:20


Женщина разбилась сегодня насмерть, выпав из окна многоэтажного дома в Центральном районе Волгограда. Об этом сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По предварительной информации, ЧП случилось в доме №17 по улице Пархоменко. На данный момент известно, что женщине 48 лет. Предположительно, она упала с высоты 16 этажа и погибла на месте. На место выехала следственно-оперативная группа. Источники сообщают, что погибшая была судьей Волжского городского суда. По предварительным данным, это Татьяна Секерина. Информация уточняется. 

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