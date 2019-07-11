Расследования 11.07.2019 13:51
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11.07.2019 13:51
Тренера-преподавателя детской спортивной школы из Волгоградской области будут судить за гибель школьника в летнем лагере в Среднеахтубинском районе, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на СК РФ. Педагогу предъявлено обвинение по ч.2 ст.109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей”. Напомним, трагедия произошла в июне прошлого года в оздоровительном лагере. 12-летнему школьнику стало плохо во время утренней тренировки. В состоянии комы его госпитализировали в реанимационное отделение лечебного учреждения, где он скончался. Специалисты установили - смерть ребенка наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, причиной которой стало нарушение ритма сердца. Известно, что он не проходил специальный углубленный медосмотр, который мог выявить болезнь. Везти его в лагерь тренер не мог.
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