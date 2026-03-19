В Волгограде обнаружили контрафактный табак на 300 тысяч рублей





В Тракторозаводском районе Волгограда сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконную продажу контрафактного табака 39-летним местным жителем. Мужчина покупал партии сигарет без обязательной маркировки и сбывал их в торговой точке.

Оперативники изъяли 1994 пачки табачной продукции на сумму более 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ — «Приобретение, хранение в целях сбыта товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере».

Подозреваемому на время судебных разбирательств избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.