Здравоохранение

В Волгоградской области прокуроры указали на дефицит каталок в районной больнице

Здравоохранение 10.07.2019 10:16
3693 8
10.07.2019 10:16


Дефицит кресел-каталок и тележек-каталок для перевозки больных, отсутствие ультрафиолетового бактерицидного облучателя и другого оборудования обнаружили прокуроры в Еланской центральной районной больнице. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в суд было подано исковое заявление о признании бездействия незаконным и возложении обязанности на ГБУЗ "Еланская центральная районная больница" устранить нарушения законодательства о здравоохранении. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Суд обязал оснастить терапевтическое и хирургическое отделения этой больницы необходимым медицинским оборудованием в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.
Отметим, что прокуроры в ходе надзорной проверки установили, что вопреки требованиям законодательства в терапевтическом отделении больницы помимо вышеперечисленного также отсутствует шкаф-укладка для оказания экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях, негатоскоп и пр. А хирургический дневной стационар не укомплектован манипуляционным столиком, холодильником для хранения медикаментов, стерилизатором для инструментов и тд. В этом отделении также нет универсального смотрового кресла, негатоскопа, установки для обработки рук хирурга и противопролежневых матрасов.
Исполнение судебного решения взято прокуратурой Еланского района на контроль.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Медикам Волгоградской области пообещали рост зарплат в 2020 году
10.06.2019 17:51
14030 11
«Хотите права мне качнуть?»: медиков Волгоградской области попросили не вести себя, как губернатор Усс
03.07.2019 12:10
23094 7
Владимира Петрова - в президенты: Волгоградский медуниверситет не расстанется с ректором-легендой
27.06.2019 14:08
11535 0
Здравоохранение
08.07.2019 10:00
Здравоохранение 08.07.2019 10:00
4378 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.07.2019 12:10
Здравоохранение 03.07.2019 12:10
23094 7 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
02.07.2019 17:18
Здравоохранение 02.07.2019 17:18
1266 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
02.07.2019 14:20
Здравоохранение 02.07.2019 14:20
6653 30 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
01.07.2019 08:14
Здравоохранение 01.07.2019 08:14
5498 28 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.06.2019 15:38
Здравоохранение 27.06.2019 15:38
13428 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.06.2019 14:08
Здравоохранение 27.06.2019 14:08
11535 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.06.2019 05:09
Здравоохранение 27.06.2019 05:09
7956 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
21.06.2019 20:13
Здравоохранение 21.06.2019 20:13
7650 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
20.06.2019 19:35
Здравоохранение 20.06.2019 19:35
1591 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
19.06.2019 13:27
Здравоохранение 19.06.2019 13:27
1786 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
18.06.2019 16:50
Здравоохранение 18.06.2019 16:50
3290 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
18.06.2019 12:23
Здравоохранение 18.06.2019 12:23
1041 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
10.06.2019 17:51
Здравоохранение 10.06.2019 17:51
14030 11 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
10.06.2019 09:03
Здравоохранение 10.06.2019 09:03
1496 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:41
Отобранный у коммерсантов пляж встречает юбилей Волжского в состоянии помойкиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:11
«Ростех» и «Ростелеком» разработают дорожную карту развития сетей 5GСмотреть фотографии
16:06
Убийство, мошенничество и хищение госимущества: кандидаты в Волгоградскую облдуму сознались в преступлениях Смотреть фотографии
15:36
Газопровод в Волгограде повредили землекопы-нелегалыСмотреть фотографии
14:58
«Встал на сторону алиментщика»: история из студии «Пусть говорят» с громким разводом «Миссис Волгоград-2018» переместилась в судСмотреть фотографии
14:21
Сбербанк запустил торговлю драгоценными металлами на электронной платформе Sberbank MarketsСмотреть фотографии
14:10
«Виновен!»: в Волгограде вынесли приговор подстрекателю к убийству авторитетного бизнесмена Смотреть фотографии
13:15
В Волгоградской области появится реестр безопасных детских лагерейСмотреть фотографии
12:55
«Наши квартиры недооценили»: жители аварийной пятиэтажки в Волгограде пошли в суд за достойной компенсацией Смотреть фотографии
11:32
На юге Волгограда прорыв газовой трубы осложнил жизнь автомобилистамСмотреть фотографии
11:23
Закрытый на ремонт Центральный бассейн в Волгограде потребовал обследованияСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области прокуроры указали на дефицит каталок в районной больницеСмотреть фотографии
09:48
Лже-сотрудники служб безопасности банков за сутки украли у жителей Волгоградской области миллион рублейСмотреть фотографии
21:32
В Волгограде столкнулись рейсовый автобус и иномаркаСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде из зарослей склона Царицы изгоняют гниль и болезни Смотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Следователи выясняют причины смертельного пожара в ВолжскомСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде приготовились спасать исторический фасад старейшей гостиницыСмотреть фотографии
16:44
В Волгоградской области больную девочку оставили без необходимых медицинских изделийСмотреть фотографии
16:14
Назвали дату завершения «бесконечного» капремонта Центрального бассейна в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
15:55
«Ростелеком» представил уникальную услугу оптимизации бизнес-процессовСмотреть фотографии
15:42
Осужден житель Волгограда, избивший до смерти 84-летнюю мать за грязную посудуСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области полицейских дважды за сутки поднимали по тревоге для поиска подростковСмотреть фотографии
14:20
"Взятки и подмена органов": в Волгограде начался суд над бывшим главным патологоанатомом региона Смотреть фотографии
14:17
В Волгограде вскрыли факт хищения управляющей компанией 2,3 млн рублейСмотреть фотографии
13:19
В Волгоградской области бизнесмена приговорили к 2 годам колонии за "игры" с налоговойСмотреть фотографии
12:55
У кандидата в губернаторы Волгоградской области возникли проблемы с избиркомомСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде директор стройфирмы потратил зарплату сотрудниковСмотреть фотографии
12:33
Два обновлённых офиса Сбербанка открылись в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде «колдунью»-шарлатанку разыскивают по фотороботуСмотреть фотографии
12:05
Бишофит включен в общероссийский справочник по наилучшим доступным технологиямСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 