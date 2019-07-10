В Волгоградской области прокуроры указали на дефицит каталок в районной больнице

Здравоохранение 10.07.2019 10:16
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10.07.2019 10:16
Дефицит кресел-каталок и тележек-каталок для перевозки больных, отсутствие ультрафиолетового бактерицидного облучателя и другого оборудования обнаружили прокуроры в Еланской центральной районной больнице. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в суд было подано исковое заявление о признании бездействия незаконным и возложении обязанности на ГБУЗ "Еланская центральная районная больница" устранить нарушения законодательства о здравоохранении. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Суд обязал оснастить терапевтическое и хирургическое отделения этой больницы необходимым медицинским оборудованием в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.
Отметим, что прокуроры в ходе надзорной проверки установили, что вопреки требованиям законодательства в терапевтическом отделении больницы помимо вышеперечисленного также отсутствует шкаф-укладка для оказания экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях, негатоскоп и пр. А хирургический дневной стационар не укомплектован манипуляционным столиком, холодильником для хранения медикаментов, стерилизатором для инструментов и тд. В этом отделении также нет универсального смотрового кресла, негатоскопа, установки для обработки рук хирурга и противопролежневых матрасов.
Исполнение судебного решения взято прокуратурой Еланского района на контроль.
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