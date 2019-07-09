Осужден житель Волгограда, избивший до смерти 84-летнюю мать за грязную посуду

Расследования 09.07.2019 15:42
928 3
09.07.2019 15:42
К 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима сегодня приговорен 55-летний волгоградец, который избил свою 84-летнюю мать до смерти. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд признал его виновным в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Судом установлено, что 17 февраля этого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 84-летней матерью и избил ее. Причиной конфликта стало то, что пенсионерка мыла посуду без специального моющего средства. На следующий день в гости к матери пришла дочь, которая, узнав о произошедшем, вызвала скорую помощь. От полученных травм пенсионерка через несколько дней скончалась в больнице. Вину в содеянном мужчина полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Дзержинскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Государственное обвинение настаивало на назначении подсудимому наказания в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По мере поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о его обжаловании.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 19:46
65116 0
12.06.2019 05:52
62208 0
10.06.2019 17:45
40109 47
"Взятки и подмена органов": в Волгограде начался суд над бывшим главным патологоанатомом региона09.07.2019 14:20
Расследования 09.07.2019 14:20
18061 18 Обсудить
В Волгоградской области бизнесмена приговорили к 2 годам колонии за "игры" с налоговой09.07.2019 13:19
Расследования 09.07.2019 13:19
5016 2 Обсудить
В Волгограде директор стройфирмы потратил зарплату сотрудников09.07.2019 12:38
Расследования 09.07.2019 12:38
1542 1 Обсудить
В Волгограде «колдунью»-шарлатанку разыскивают по фотороботу09.07.2019 12:18
Расследования 09.07.2019 12:18
3444 17 Обсудить
В Волгограде будут судить двоих торговцев героином из Таджикистана08.07.2019 15:44
Расследования 08.07.2019 15:44
2056 0 Обсудить
В Волгограде неосторожному курильщику грозит колония за пожар на чужой даче08.07.2019 11:48
Расследования 08.07.2019 11:48
1418 2 Обсудить
Житель Волгоградской области получил почти 9 лет колонии за семечки07.07.2019 10:42
Расследования 07.07.2019 10:42
4355 0 Обсудить
«Назвали нас «захватчиками»: в Волгоградской области у бюджетников и многодетных отнимают землю06.07.2019 10:13
Расследования 06.07.2019 10:13
12955 21 Обсудить
Суд прекратил уголовное преследование врача из Югры за смертельное ДТП под Волгоградом06.07.2019 07:22
Расследования 06.07.2019 07:22
4915 0 Обсудить
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арест05.07.2019 16:55
Расследования 05.07.2019 16:55
9901 2 Обсудить
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенника05.07.2019 12:48
Расследования 05.07.2019 12:48
1867 5 Обсудить
В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налогов05.07.2019 12:30
Расследования 05.07.2019 12:30
1153 4 Обсудить
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублей05.07.2019 11:14
Расследования 05.07.2019 11:14
1355 4 Обсудить
В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 лет04.07.2019 15:35
Расследования 04.07.2019 15:35
1901 1 Обсудить
Мосгорсуд в закрытом режиме оставил в СИЗО экс-руководителя СУ СК по Волгоградской области04.07.2019 13:29
Расследования 04.07.2019 13:29
13557 27 Обсудить
Реклама