Осужден житель Волгограда, избивший до смерти 84-летнюю мать за грязную посуду





К 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима сегодня приговорен 55-летний волгоградец, который избил свою 84-летнюю мать до смерти. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд признал его виновным в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что 17 февраля этого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 84-летней матерью и избил ее. Причиной конфликта стало то, что пенсионерка мыла посуду без специального моющего средства. На следующий день в гости к матери пришла дочь, которая, узнав о произошедшем, вызвала скорую помощь. От полученных травм пенсионерка через несколько дней скончалась в больнице. Вину в содеянном мужчина полностью признал.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Дзержинскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Государственное обвинение настаивало на назначении подсудимому наказания в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По мере поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о его обжаловании.



