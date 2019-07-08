В Волгограде будут судить двоих торговцев героином из Таджикистана

Расследования 08.07.2019 15:44
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08.07.2019 15:44
Двое граждан Таджикистана вскоре предстанут перед российскими служителями Фемиды. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 30-летних мужчин обвиняют в покушении на сбыт крупной партии героина. По данным следствия, в сентябре прошлого года они связались с наркоторговцем-координатором и вошли в преступный бизнес. Они занимались получением и перераспределением наркотиков. Забирая крупные партии из одного тайника, мужчины должны были расфасовывать героин по дозам и делать новые тайники, координаты которых передавать через интернет своему “начальнику”.
Так, 24 сентября прошлого года они забрали из тайника-закладки около 370 граммов героина. И принесли его на свою базу - съемную квартиру в Краснооктябрьском районе. Там они подготовили для продажи более 150 свертков с дурманом. Однако долго оставаться на свободе им не удалось. Сотрудники полиции их задержали, когда мужчины раскладывали свертки с героином в тайники.
На следствии граждане Таджикистана признали свою вину. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. Прокуратура передала уголовное дело в Краснооктябрьский районный суд. Известно также, что их координатор сам сейчас находится под следствием.
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