Специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили на научно-технической конференции 12 научных работ

Экономика 08.07.2019 15:38
299 0
08.07.2019 15:38
Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили на прошедшей накануне научно-технической конференции на суд жюри 12 научных работ.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, первое место занял проект специалиста сильвинитовой обогатительной фабрики Алины Лебедовской «Выбор стратегий для организации работ по ТОиР на сильвинитовой обогатительной фабрике ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Второе место – у работы специалиста проектно-технологического отдела управления проектными работами Юрия Лобкова «Обоснование выбора магнитных улавливателей для извлечения металлических включений из исходной руды и готовой продукции марки «Н» и «Г». Исследование лаборанта химического анализа Екатерины Терещенко «Выбор эффективной технологии обесшламливания руды с использованием реагентов - собирателей шламов, обеспечивающих эффективное разделение руды широкого диапазона крупности с высоким нерастворимым остатком» заняло третье место.
Исследовательские проекты ребята выполнили под руководством наставников – начальника отдела главного механика сильвинитовой обогатительной фабрики Олега Полякова, главного специалиста проектно-технологического отдела Ивана Манаки, методиста службы контроля качества Юрия Васильева.
Проекты-победители в дальнейшем будут представлены на корпоративном слете молодых специалистов компании «ЕвроХим», для которой подготовка и развитие кадрового потенциала входит в число важнейших приоритетов.
Напомним, в Волгоградской области компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует крупный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Новое предприятие оснащается самым современным оборудованием. Это требует высокой квалификации и профессионализма сотрудников. Поэтому в своей производственной деятельности компания уделяет большое внимание подготовке кадров и реализует масштабную программу поддержки талантливой молодежи.
АО «МХК «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG - одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Согласно исследованию журнала «Эксперт», владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК Андрей Мельниченко является крупнейшим и самым активным частным инвестором в несырьевой сектор российской промышленности. За 15 лет в развитие промышленности в российских регионах предпринимателем было инвестировано более 21 миллиарда долларов.
В рамках визита в Италию, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Владимир Путин отметил строительство завода компании «ЕвроХим» по производству аммиака в Ленинградской области в числе крупнейших российско-итальянских проектов. «Отмечу строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области, который был введен в эксплуатацию месяц назад. Инвестиции составили миллиард долларов», - сказал Президент России.
Реклама
Популярное по теме
08.06.2019 11:47
11288 0
26.06.2019 19:04
8726 0
13.06.2019 15:14
7686 0
Эвотор подключил 500 000 смарт-терминалов08.07.2019 14:21
Волгоградский «Красный Октябрь» бьет рекорды по выплавке стали08.07.2019 14:13
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом05.07.2019 12:15
Налоговики за полгода пополнили бюджет Волгоградской области на 34,1 млрд рублей05.07.2019 12:14
Сбербанк — самый дорогой и сильный бренд России по версии Brand Finance05.07.2019 12:14
Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»05.07.2019 10:31
Эксперты ВТБ предрекли удвоение оплаты покупок по картам через три года04.07.2019 16:16
«Там птицы не поют»: на шоссе Авиаторов в Волгограде снова нашли погибшие деревья04.07.2019 15:43
Беру и «Покупай со Сбербанком» предоставили возможность совершать покупки в кредит04.07.2019 14:45
В Волгоградской области миллиардеры не растеряли свои доходы04.07.2019 12:50
ВТБ начинает рефинансировать автокредиты03.07.2019 13:39
Волгоградскую сталь повезут в Узбекистан03.07.2019 10:25
От Волги до Дона: сотрудники «Газпром трансгаз Волгоград» и волонтеры расчистили берега рек в трех регионах страны02.07.2019 12:30
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance01.07.2019 16:56
Волгоградские налоговики взыскали с владельцев обанкроченных предприятий долгов почти на полмиллиарда01.07.2019 15:53
Реклама