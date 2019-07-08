Специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили на научно-технической конференции 12 научных работ





Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили на прошедшей накануне научно-технической конференции на суд жюри 12 научных работ.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, первое место занял проект специалиста сильвинитовой обогатительной фабрики Алины Лебедовской «Выбор стратегий для организации работ по ТОиР на сильвинитовой обогатительной фабрике ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Второе место – у работы специалиста проектно-технологического отдела управления проектными работами Юрия Лобкова «Обоснование выбора магнитных улавливателей для извлечения металлических включений из исходной руды и готовой продукции марки «Н» и «Г». Исследование лаборанта химического анализа Екатерины Терещенко «Выбор эффективной технологии обесшламливания руды с использованием реагентов - собирателей шламов, обеспечивающих эффективное разделение руды широкого диапазона крупности с высоким нерастворимым остатком» заняло третье место.

Исследовательские проекты ребята выполнили под руководством наставников – начальника отдела главного механика сильвинитовой обогатительной фабрики Олега Полякова, главного специалиста проектно-технологического отдела Ивана Манаки, методиста службы контроля качества Юрия Васильева.





Проекты-победители в дальнейшем будут представлены на корпоративном слете молодых специалистов компании «ЕвроХим», для которой подготовка и развитие кадрового потенциала входит в число важнейших приоритетов.

Напомним, в Волгоградской области компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует крупный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Новое предприятие оснащается самым современным оборудованием. Это требует высокой квалификации и профессионализма сотрудников. Поэтому в своей производственной деятельности компания уделяет большое внимание подготовке кадров и реализует масштабную программу поддержки талантливой молодежи.

АО «МХК «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG - одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Согласно исследованию журнала «Эксперт», владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК Андрей Мельниченко является крупнейшим и самым активным частным инвестором в несырьевой сектор российской промышленности. За 15 лет в развитие промышленности в российских регионах предпринимателем было инвестировано более 21 миллиарда долларов.