Экономика

Специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили на научно-технической конференции 12 научных работ

Экономика 08.07.2019 15:38
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08.07.2019 15:38


Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили на прошедшей накануне научно-технической конференции на суд жюри 12 научных работ.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, первое место занял проект специалиста сильвинитовой обогатительной фабрики Алины Лебедовской «Выбор стратегий для организации работ по ТОиР на сильвинитовой обогатительной фабрике ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Второе место – у работы специалиста проектно-технологического отдела управления проектными работами Юрия Лобкова «Обоснование выбора магнитных улавливателей для извлечения металлических включений из исходной руды и готовой продукции марки «Н» и «Г». Исследование лаборанта химического анализа Екатерины Терещенко «Выбор эффективной технологии обесшламливания руды с использованием реагентов - собирателей шламов, обеспечивающих эффективное разделение руды широкого диапазона крупности с высоким нерастворимым остатком» заняло третье место.
Исследовательские проекты ребята выполнили под руководством наставников – начальника отдела главного механика сильвинитовой обогатительной фабрики Олега Полякова, главного специалиста проектно-технологического отдела Ивана Манаки, методиста службы контроля качества Юрия Васильева.

Проекты-победители в дальнейшем будут представлены на корпоративном слете молодых специалистов компании «ЕвроХим», для которой подготовка и развитие кадрового потенциала входит в число важнейших приоритетов.
Напомним, в Волгоградской области компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует крупный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Новое предприятие оснащается самым современным оборудованием. Это требует высокой квалификации и профессионализма сотрудников. Поэтому в своей производственной деятельности компания уделяет большое внимание подготовке кадров и реализует масштабную программу поддержки талантливой молодежи.
АО «МХК «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG - одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Согласно исследованию журнала «Эксперт», владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК Андрей Мельниченко является крупнейшим и самым активным частным инвестором в несырьевой сектор российской промышленности. За 15 лет в развитие промышленности в российских регионах предпринимателем было инвестировано более 21 миллиарда долларов.
В рамках визита в Италию, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Владимир Путин отметил строительство завода компании «ЕвроХим» по производству аммиака в Ленинградской области в числе крупнейших российско-итальянских проектов. «Отмечу строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области, который был введен в эксплуатацию месяц назад. Инвестиции составили миллиард долларов»,  - сказал Президент России.

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