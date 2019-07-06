







Люди могут лишиться этих скромных построек.

Медсестру Светлану Васильеву и еще тридцать одного жителя поселка Степной Городищенского района обвинили в захвате чужой земли. Как рассказали ИА «Высота 102» потрясенные жители, Городищенский районный суд уже начал удовлетворять иски, поданные прокуратурой Городищенского района «об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения». В роли «захватчиков» выступают простые бюджетники, многодетные семьи и участники боевых действий, которые спустя много лет узнали, что, оказывается, земельные участки им были выделены незаконно. Люди уже заявили, что свою землю никому не отдадут и будут защищать ее до последнего.

Сегодняшние события связаны с делом бывшего главы Россошенского сельского поселения Городищенского района Петра Шляхова, осужденного в 2017 году за превышение полномочий и служебный подлог. С 2009 по 2015 годы, как было установлено, Шляхов выдавал поддельные постановления, по которым жители поселения получали землю. Тогда было выделено 45 участков. Однако владельцы этих участков не подозревали, что с их землей что-то не так. За эти годы многие уже успели там построиться, кто-то поставил там гараж, кто-то – домик. Те, кто успели довести стройку до ума, оформили строения. И, как выяснилось, избежали участи большинства, которые теперь в суде пытаются, как могут, отстоять свою землю.

Активно поддерживают позицию прокуратуры в суде представители администрации Городищенского района. Однако «захватчики» считают себя добросовестными приобретателями земли и уверены, что они не должны отвечать за чиновника, который нарушил закон. «Почему прокуратура не потребовала от самого Шляхова возместить ущерб? Он небедный человек, уже освободился условно-досрочно, почему должны отвечать люди, которые отказывали себе во всем, чтобы привести заброшенную землю в порядок, вложили в фундаменты, провели воду, свет? Кто нам теперь возместит все наши расходы?», - вопрошают жители.

По их словам, о допущенных нарушениях при предоставлении участков в прокуратуре стало известно еще 9 декабря 2015 года, когда надзорный орган передал документы проверки следователям. А иски об отъеме участков были поданы в марте и апреле этого года. Адвокаты «землевладельцов» уверены при этом, что срок исковой давности пропущен.

«Мы предлагали администрации района внести в бюджет стоимость земельных участков, чтобы нам их оставили. Или найти любой другой законный способ, чтобы не отбирать у нас землю. Но ни чиновники, ни прокуратура не идут нам навстречу. Ситуация напоминает громкую историю, которая случилась несколько лет назад в Волгограде – когда массово стали признавать незаконными многоквартирные дома, где люди купили квартиры. Мы-то тоже ни в чем не виноваты!», - утверждают люди.













Под «каток» правосудия попала и Светлана Васильева, которой землю сельсовет выделил еще в… 1998 году! Простая медсестра много лет собирала по копейке деньги со своей небольшой зарплаты, которых хватило только на возведение фундамента высотой с метр будущего домика и забора вокруг него. На крошечный участок площадью около четырех соток она сумела провести свет и воду. Теперь женщина может лишиться и этого. «Шляхов никогда не выделял мне землю! Я только оформляла участок в сельском поселении, когда он уже был главой. У меня есть все документы, справки, я проводила к участку коммуникации, и все знают прекрасно, что, если бы документы были не в порядке, разрешения на эти работы мне бы никто не дал!», - Светлана Николаевна едва не плачет.

По ее словам, 21 год назад она и другие тогда еще такие же молодые семьи своим потом и кровью возделывали землю, которую таковой сложно было назвать. «Мы выкупили заброшенное здание, а потом несколько лет просто очищали землю от камней и мусора. Теперь мне ставят в вину, что, мол, выделенный участок не имел адреса. Да, не имел, тут не было никакой улицы, тут была свалка! Сколько сюда мы привозили грузовиков с песком, черноземом, просто не сосчитать! Как я должна относиться к тому, что несчастные четыре сотки теперь у меня хотят забрать? Может, кто-то уже приглядел это местечко, где уже и все коммуникации уже проведены?», - негодует женщина.









Между тем, о ситуации с отъемом земли в Городищенском районе Волгоградской области люди уже проинформировали президента России на последней прямой линии с главой государства. Обращение с просьбой помочь восстановить справедливость отправлено, руководству Волгоградской области, а также в прокуратуру региона. Люди просят, чтобы рассмотрение дел в судах приостановили для поиска решения проблемы в интересах граждан. Однако судебные процессы в Городищенском суде Волгоградской области продолжатся и на следующей неделе. У людей нет сомнения, что и остальные иски прокуратуры судом будут удовлетворены так же стремительно, как и предыдущие.

Напомним, в Городищенском районе Волгоградской области это уже далеко не первый скандал, связанный с выделением земельных участков. Пару лет назад у нескольких десятков семей стали отбирать землю газовики, которые обвинили людей в строительстве домов рядом с газопроводом.



