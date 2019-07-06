Расследования 06.07.2019 10:13
9800 16
06.07.2019 10:13
Люди могут лишиться этих скромных построек.
Медсестру Светлану Васильеву и еще тридцать одного жителя поселка Степной Городищенского района обвинили в захвате чужой земли. Как рассказали ИА «Высота 102» потрясенные жители, Городищенский районный суд уже начал удовлетворять иски, поданные прокуратурой Городищенского района «об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения». В роли «захватчиков» выступают простые бюджетники, многодетные семьи и участники боевых действий, которые спустя много лет узнали, что, оказывается, земельные участки им были выделены незаконно. Люди уже заявили, что свою землю никому не отдадут и будут защищать ее до последнего.
Сегодняшние события связаны с делом бывшего главы Россошенского сельского поселения Городищенского района Петра Шляхова, осужденного в 2017 году за превышение полномочий и служебный подлог. С 2009 по 2015 годы, как было установлено, Шляхов выдавал поддельные постановления, по которым жители поселения получали землю. Тогда было выделено 45 участков. Однако владельцы этих участков не подозревали, что с их землей что-то не так. За эти годы многие уже успели там построиться, кто-то поставил там гараж, кто-то – домик. Те, кто успели довести стройку до ума, оформили строения. И, как выяснилось, избежали участи большинства, которые теперь в суде пытаются, как могут, отстоять свою землю.
Активно поддерживают позицию прокуратуры в суде представители администрации Городищенского района. Однако «захватчики» считают себя добросовестными приобретателями земли и уверены, что они не должны отвечать за чиновника, который нарушил закон. «Почему прокуратура не потребовала от самого Шляхова возместить ущерб? Он небедный человек, уже освободился условно-досрочно, почему должны отвечать люди, которые отказывали себе во всем, чтобы привести заброшенную землю в порядок, вложили в фундаменты, провели воду, свет? Кто нам теперь возместит все наши расходы?», - вопрошают жители.
По их словам, о допущенных нарушениях при предоставлении участков в прокуратуре стало известно еще 9 декабря 2015 года, когда надзорный орган передал документы проверки следователям. А иски об отъеме участков были поданы в марте и апреле этого года. Адвокаты «землевладельцов» уверены при этом, что срок исковой давности пропущен.
«Мы предлагали администрации района внести в бюджет стоимость земельных участков, чтобы нам их оставили. Или найти любой другой законный способ, чтобы не отбирать у нас землю. Но ни чиновники, ни прокуратура не идут нам навстречу. Ситуация напоминает громкую историю, которая случилась несколько лет назад в Волгограде – когда массово стали признавать незаконными многоквартирные дома, где люди купили квартиры. Мы-то тоже ни в чем не виноваты!», - утверждают люди.
Под «каток» правосудия попала и Светлана Васильева, которой землю сельсовет выделил еще в… 1998 году! Простая медсестра много лет собирала по копейке деньги со своей небольшой зарплаты, которых хватило только на возведение фундамента высотой с метр будущего домика и забора вокруг него. На крошечный участок площадью около четырех соток она сумела провести свет и воду. Теперь женщина может лишиться и этого. «Шляхов никогда не выделял мне землю! Я только оформляла участок в сельском поселении, когда он уже был главой. У меня есть все документы, справки, я проводила к участку коммуникации, и все знают прекрасно, что, если бы документы были не в порядке, разрешения на эти работы мне бы никто не дал!», - Светлана Николаевна едва не плачет.
По ее словам, 21 год назад она и другие тогда еще такие же молодые семьи своим потом и кровью возделывали землю, которую таковой сложно было назвать. «Мы выкупили заброшенное здание, а потом несколько лет просто очищали землю от камней и мусора. Теперь мне ставят в вину, что, мол, выделенный участок не имел адреса. Да, не имел, тут не было никакой улицы, тут была свалка! Сколько сюда мы привозили грузовиков с песком, черноземом, просто не сосчитать! Как я должна относиться к тому, что несчастные четыре сотки теперь у меня хотят забрать? Может, кто-то уже приглядел это местечко, где уже и все коммуникации уже проведены?», - негодует женщина.
Между тем, о ситуации с отъемом земли в Городищенском районе Волгоградской области люди уже проинформировали президента России на последней прямой линии с главой государства. Обращение с просьбой помочь восстановить справедливость отправлено, руководству Волгоградской области, а также в прокуратуру региона. Люди просят, чтобы рассмотрение дел в судах приостановили для поиска решения проблемы в интересах граждан. Однако судебные процессы в Городищенском суде Волгоградской области продолжатся и на следующей неделе. У людей нет сомнения, что и остальные иски прокуратуры судом будут удовлетворены так же стремительно, как и предыдущие.
Напомним, в Городищенском районе Волгоградской области это уже далеко не первый скандал, связанный с выделением земельных участков. Пару лет назад у нескольких десятков семей стали отбирать землю газовики, которые обвинили людей в строительстве домов рядом с газопроводом.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 19:46
65043 0
12.06.2019 05:52
61991 0
10.06.2019 17:45
39931 47
Суд прекратил уголовное преследование врача из Югры за смертельное ДТП под Волгоградом06.07.2019 07:22
Расследования 06.07.2019 07:22
3752 0 Обсудить
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арест05.07.2019 16:55
Расследования 05.07.2019 16:55
8669 2 Обсудить
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенника05.07.2019 12:48
Расследования 05.07.2019 12:48
1506 5 Обсудить
В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налогов05.07.2019 12:30
Расследования 05.07.2019 12:30
956 4 Обсудить
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублей05.07.2019 11:14
Расследования 05.07.2019 11:14
1161 4 Обсудить
В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 лет04.07.2019 15:35
Расследования 04.07.2019 15:35
1813 1 Обсудить
Мосгорсуд в закрытом режиме оставил в СИЗО экс-руководителя СУ СК по Волгоградской области04.07.2019 13:29
Расследования 04.07.2019 13:29
13268 27 Обсудить
Обманувший дольщиков волгоградский застройщик может получить «квартиру» в колонии03.07.2019 14:47
Расследования 03.07.2019 14:47
3362 6 Обсудить
Московские правозащитники назначили свидание с Михаилом Музраевым в СИЗО «Лефортово»03.07.2019 13:28
Расследования 03.07.2019 13:28
22697 47 Обсудить
В Волгограде установили, кому принадлежат найденные в карьере останки03.07.2019 10:05
Расследования 03.07.2019 10:05
5593 0 Обсудить
Сотрудница колледжа в Волгоградской области продавала поддельные дипломы02.07.2019 17:52
Расследования 02.07.2019 17:52
3319 0 Обсудить
Глава сельской администрации из Волгоградской области на бумаге "напоила" односельчан02.07.2019 16:23
Расследования 02.07.2019 16:23
1964 2 Обсудить
Экс-пристав из Волгоградской области лишилась свободы за присвоенные 25 тысяч рублей02.07.2019 15:24
Расследования 02.07.2019 15:24
1572 5 Обсудить
Предприниматель из Волгограда рискует лишиться многомиллионного бизнеса из-за "зажатых" налогов02.07.2019 12:29
Расследования 02.07.2019 12:29
2776 4 Обсудить
«Лечится в санатории»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана снова не пришла в суд02.07.2019 10:30
Расследования 02.07.2019 10:30
6905 5 Обсудить
Реклама