В Волгоградской области пастух распродавал чужой скот





Пастух в Волгоградской области осужден за торговлю чужой скотиной, вверенной ему для выпаса. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Руднянского районного суда, за растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, мужчину приговорили к 360 часам обязательных работ.

В суде установлено, что житель Руднянского района по устной договоренности занимался выпасом чужой скотины. Однако возвращал владельцам он не всех животных. Так, установлено три эпизода хищения чужого имущества, совершенные пастухом. В первом случае он продал чужого ягненка за 3000 рублей, а потом двух телят за 30000 рублей. Свою вину он полностью признал, раскаялся и попросил рассмотреть его дело в особом порядке - без исследования доказательств. При назначения приговора суд учел явку с повинной, добровольное возмещение ущерба потерпевшей стороне, а также то, что у подсудимого имеется онкологическое заболевание. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



