Происшествия

В Волгоградской области пастух распродавал чужой скот

Происшествия 06.07.2019 05:14
2361 0
06.07.2019 05:14


Пастух в Волгоградской области осужден за торговлю чужой скотиной, вверенной ему для выпаса. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Руднянского районного суда, за растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, мужчину приговорили к 360 часам обязательных работ. 
В суде установлено, что житель Руднянского района по устной договоренности занимался выпасом чужой скотины. Однако возвращал владельцам он не всех животных. Так, установлено три эпизода хищения чужого имущества, совершенные пастухом. В первом случае он продал чужого ягненка за 3000 рублей, а потом двух телят за 30000 рублей. Свою вину он полностью признал, раскаялся и попросил рассмотреть его дело в особом порядке - без исследования доказательств. При назначения приговора суд учел явку с повинной, добровольное возмещение ущерба потерпевшей стороне, а также то, что у подсудимого имеется онкологическое заболевание. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
В Волгограде накрыли порностудию (ВИДЕО)
07.06.2019 11:24
32264 14
Под Волгоградом гулянка в кафе закончилась стрельбой из ружья, трое ранены (ВИДЕО)
17.06.2019 17:13
18987 2
У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушка
12.06.2019 11:15
30419 0
Происшествия
06.07.2019 11:01
Происшествия 06.07.2019 11:01
815 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.07.2019 10:03
Происшествия 06.07.2019 10:03
572 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.07.2019 09:38
Происшествия 06.07.2019 09:38
1060 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 16:01
Происшествия 05.07.2019 16:01
12346 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 13:26
Происшествия 05.07.2019 13:26
3377 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 12:28
Происшествия 05.07.2019 12:28
778 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 11:26
Происшествия 05.07.2019 11:26
494 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 11:15
Происшествия 05.07.2019 11:15
1513 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.07.2019 09:00
Происшествия 05.07.2019 09:00
2170 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.07.2019 11:12
Происшествия 04.07.2019 11:12
5184 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.07.2019 17:03
Происшествия 03.07.2019 17:03
3270 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.07.2019 16:00
Происшествия 03.07.2019 16:00
2865 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.07.2019 15:59
Происшествия 03.07.2019 15:59
3566 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.07.2019 09:24
Происшествия 03.07.2019 09:24
978 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.07.2019 17:33
Происшествия 02.07.2019 17:33
1523 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:26
Трубы, канаты и металл: рабочие волгоградского "Красного Октября" показали характер футболистовСмотреть фотографии
13:42
На юге Волгограда взялись за ликвидацию озера фекалийСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области растет зона особого противопожарного режима
12:37
В центре Волгограда 50 пар станцуют латиноамериканские танцы
11:03
Жители Волгоградской области за сутки отдали 1,5 миллиона рублей “роботам”-мошенникамСмотреть фотографии
11:01
Полтора десятка человек эвакуировали ночью при пожаре в Волгоградской области, есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:13
«Назвали нас «захватчиками»: в Волгоградской области у бюджетников и многодетных отнимают землюСмотреть фотографии
10:03
В Волжском девушка на "Daewoo Matiz" "сыграла в "бильярд" иномаркойСмотреть фотографии
09:38
Двое подростков разбились на скутере в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:22
Суд прекратил уголовное преследование врача из Югры за смертельное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:46
В Волгоградской области перевозчика-«прогульщика» лишили лицензииСмотреть фотографии
05:14
В Волгоградской области пастух распродавал чужой скотСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: Заключенные помогают вернуть былое величие Дворцу спорта ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арестСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов
16:01
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочийСмотреть фотографии
15:16
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
13:26
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”Смотреть фотографии
12:51
Сподвижник экс-кандитата в мэры Москвы собрался в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенникаСмотреть фотографии
12:30
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице ПугачевскойСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде сносят незаконную автостоянкуСмотреть фотографии
11:15
"Водитель пытался увернуться": шесть человек пострадали в аварии на трассе "Сызрань-Волгоград"Смотреть фотографии
11:14
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:32
Названы причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:31
Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде на пути из Москвы в Дагестан загорелся автовоз
08:45
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области сельские власти обязали обустроить площадки для мусораСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102 ТВ»: Уходящие натуры Волгоградской облдумы прощаются с мандатами Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 