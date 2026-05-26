



Оксана Черкасова, которая потерялась 22 мая, нашлась живой. Как рассказал ИА «Высота 102» ее муж Руслан, женщина уже находится дома, в хуторе Секачи Михайловского муниципального округа. Трое детей женщины, которые плакали все эти дни, наконец, смогли обнять свою маму.

По словам Руслана, Оксана все эти дни находилась на заброшенных дачах в Михайловке, возможно, потеряв память и ориентацию.

Напомним, Оксана Черкасова исчезла, когда вышла из Михайловской ЦРБ вечером 22 мая. В больницу она попала 19 мая – ее привезла скорая после падения и удара головой о шкаф. До этого женщина жаловалась на головную боль и головокружение. Однако в Михайловской ЦРРБ не нашли у Оксаны серьезных заболеваний и выписали ее через три дня.



Но домой Оксана не попала. К поискам женщины подключились полицейские и готовы были присоединиться волонтеры отряда Лиза Алерт. К счастью, их помощь не понадобилась.



