В Волгограде сосед вывел ребенка из горевшей квартиры

В Волгограде сегодня, 26 мая, огнеборцы потушили пожар в многоэтажке на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, в доме горели два балкона. Из подъезда были эвакуированы 15 человек. В пожаре пострадал ребенок, который находился один в квартире, где горел балкон. Мальчика вывел в безопасное место сосед до приезда оперативных служб.