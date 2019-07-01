Волгоградцы помечтали, какую хотели бы пенсию

Аналитика 01.07.2019 12:57
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01.07.2019 12:57
Волгоградцы поделились своими предпочтениями по поводу размера пенсий. Итоги опроса, сообщает ИА "Высота 102", опубликовал негосударственный пенсионный фонд Сбербанка. Так, более трети респондентов (35%) считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет дохода в 30 тыс. рублей в месяц. Еще 23,3% жителей Волгограда хотят встретить старость, получая не менее 45-60 тыс. рублей в месяц. В то же время более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15-30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся.
По словам большинства опрошенных волгоградцев, уровень ежемесячных доходов после выхода на пенсию будет составлять от 15-30 тыс. рублей (41,2%). Из них 20,8% респондентов рассчитывают ежемесячно получать от 15-20 тысяч рублей, а 20,4% от 20-30 тыс. рублей. 24% рассчитывают на государственную пенсию в размере 10-15 тыс. рублей. Жители Волгограда в возрасте 30-39 лет (около 13% опрошенных) полагают, что им будут выплачивать от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц. На доход более 50 тыс. рублей, без учета собственных накоплений, надеются немногие - в основном это молодежь в возрасте 18-29 лет (7,6% опрошенных).
Около четверти опрошенных (23,3%) считают, что им для комфортной жизни на пенсии понадобится не менее 45-60 тыс. рублей. Самый высокий уровень притязаний у военных - 20% из них говорят, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тыс. рублей. В среднем по Волгограду только 6,7% людей мечтают о таком пенсионном доходе. Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты - примерно по 25% опрошенных из этих социальных групп ответили, что для достойной старости им будет достаточно 15-20 тыс. рублей. Большинству респондентов, находящихся на госслужбе (около 43% опрошенных этой группы), хватит 30 тыс. рублей в месяц. Руководители высшего и среднего звена комфорт ценят значительно больше - почти половине (47,4%) из них нужен пенсионный доход в 45-60 тыс. рублей.
Пенсионные ожидания волгоградцев сильно зависят от уровня их доходов в настоящее время. Так, большинству людей, заработок которых не превышает 35 тыс. рублей на члена семьи, на пенсии будет комфортно жить на выплаты до 30 тыс. рублей в месяц. Об этом говорят от 30 до 40% опрошенных с таким уровнем дохода. Среди тех, кто зарабатывает 35-45 тыс. рублей и свыше 55 тыс. рублей на члена семьи в месяц, большинство хочет получать пенсию в 45-60 тыс. рублей. В группе жителей Волгограда, трудовой доход которых составляет 45-55 тыс. рублей, о таком уровне комфорта в старости мечтают уже 90,9% опрошенных.
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