В Волгоград эвакуировали мужчину с электротравмой

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Происшествия 01.07.2019 10:31
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01.07.2019 10:31
Не зная броду, не лезь в воду. В актуальности этой народной мудрости убедился, как сообщает ИА "Высота 102", житель Городищенского района, пострадавший от удара током. Как сообщили ИА “Высота 102” от источников в экстренных службах региона, в минувшие выходные 42-летнего пациента привезли в БСМП №25 из Городищенской ЦРБ с электротравмой и ожоги пламенем волновой дуги 1-й и 2-й степени. У пациента поражены голова, шея, грудь, и левая стопа. По предварительным данным, мужчина получил травмы из-за собственной неосторожности, когда ремонтировал электрощит в поселке Новая Надежда. Работы велись на объекте, принадлежащем сельскохозяйственной фирме.
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