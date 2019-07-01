В Волгограде выделены первые деньги на переселение тубдиспансера на окраину

Здравоохранение 01.07.2019 08:14
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01.07.2019 08:14
Объявлен открытый конкурс на подготовку проекта лечебно-консультационного центра по борьбе с туберкулезом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная стоимость контракта – около 91 миллиона рублей. Исполнитель должен будет за 15 месяцев изготовить проект будущего центра, который планируется расположить на Спартановке – на ул. Николая Отрады, 29. Финансироваться проект будет из областного бюджета.
Напомним, сейчас противотуберкулезный диспансер находится в центре Волгограда. Корпуса лечебного учреждения сильно обветшали, больные вынуждены находиться в стесненных условиях. Кроме того, областной противотуберкулезный диспансер располагается рядом с жилым сектором, что может способствовать распространению опасной инфекции. Идея о переносе лечебного учреждения витает уже давно, однако вопрос упирался в отсутствие необходимых средств.
Фото сайта ГБУЗ "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер".
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