



Адвокат Михаила Музраева обжаловал в апелляционной инстанции решение суда об аресте экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Московский городской суд. Заседание назначено на 4 июля.

Напомним, Лефортовский районный суд Москвы поместил под арест генерала Музраева 11 июня. О задержании одного из самых заслуженных представителей силовых структур ЮФО стало известно днем ранее. Силовику инкриминируют преступление, предусмотренное ст. 205, ч. 2, п. а – террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Речь идет о поджоге частного дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Инцидент произошел ночью 16 ноября 2016 года. Тогда неизвестные проникли во двор коттеджа, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда. Один из злоумышленников при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома.







