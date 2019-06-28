Расследования 28.06.2019 18:19
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28.06.2019 18:19
Адвокат Михаила Музраева обжаловал в апелляционной инстанции решение суда об аресте экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Московский городской суд. Заседание назначено на 4 июля.
Напомним, Лефортовский районный суд Москвы поместил под арест генерала Музраева 11 июня. О задержании одного из самых заслуженных представителей силовых структур ЮФО стало известно днем ранее. Силовику инкриминируют преступление, предусмотренное ст. 205, ч. 2, п. а – террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Речь идет о поджоге частного дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Инцидент произошел ночью 16 ноября 2016 года. Тогда неизвестные проникли во двор коттеджа, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда. Один из злоумышленников при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома.
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