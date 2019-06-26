«Высота 102»ТВ: На забытом разъезде в Волгоградской области люди годами живут без воды

Аналитика 26.06.2019 20:03
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26.06.2019 20:03
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: жизнь без воды на забытом разъезде, склон «Волгоград Арены» спасают от ливней, странная миссия видеоблогеров в гордуме, народный ремонт «убитого» асфальта и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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