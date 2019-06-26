Расследования 26.06.2019 12:38
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26.06.2019 12:38
Перед судом в Волгограде предстанет 52-летняя женщина-сиделка по обвинению в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По данным следствия, обвиняемая в январе этого года распивала спиртное в квартире 81-летнего инвалида I группы, за которым с сентября 2018 года по договору с родственниками была закреплена в качестве сиделки. Увидев, что пенсионер снял с себя индивидуальное средство гигиены, женщина начала оскорблять его. В ходе возникшей ссоры она нанесла прикованному к постели инвалиду многочисленные удары утюгом и ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сиделка не пыталась скрыться и, переночевав в квартире, вышла в магазин. В это же время в квартиру пришли сын и дочь пенсионера, которые обнаружили труп и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Вину в содеянном женщина полностью признала. Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под стражей. За содеянное ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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