"Мхом обросла": реставраторы "Родины-матери" в Волгограде почистят статую в скафандрах "космонавтов" (ВИДЕО)
Культура 25.06.2019 14:35
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25.06.2019 14:35
По окончании масштабных реставрационных работ монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде должен обрести первоначальный светло-серый цвет, сообщает ИА «Высота 102». Как пояснил сегодня журналистам заместитель руководителя дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ Александр Тарасов, более чем полувековое воздействие внешней среды на монумент не прошло бесследно. Бетон местами порос мхом, местами сильно загрязнился. Сыграли роль и выбросы близлежащих промышленных предприятий. Вся грязь и пыль десятилетиями оседала на поверхности статуи. Поэтому многие посетители мемориального комплекса даже не представляют, что когда то знаменитый монумент был на несколько тонов светлее. При этом Тарасов подчеркнул, что ни о какой покраске монумента речи не идет - бетону просто вернут свой первоначальный цвет в ходе реставрации.
Сейчас специалисты только готовятся начать реставрацию внешней поверхности. Пока возводятся металлические леса, на земле идет опробование материалов для штукатурки - подбирается цвет и составы. На данный момент уже возведено 13 ярусов лесов из 30. Конструкция полностью закроет скульптуру, кроме меча, так как его реконструкция проводилась в 1972 году.
Работы по реставрации монумента выполняет компания "Главзарубежстрой". Представители подрядной организации сегодня продемонстрировали необычную спецодежду, похожую на костюм космонавта, в которой будут выполняться работы по очистке скульптуры.
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