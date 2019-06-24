В Волгоградской области на Дону ищут пропавших рыбака и купальщика





Рыбака, пропавшего в Иловлинском районе, вторые сутки ищут следователи и спасатели. Как рассказал сегодня ИА “Высота 102” заместитель руководителя Иловлинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области Илья Сызранцев, 36-летний Алексей Глухов ушел рыбачить на Дон неподалеку от хутора Каменский в минувшую субботу, 22 июня. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Следователи предполагают, что он мог утонуть, однако не исключают того, что с ним что-то могло случиться и на суше.

Вечером того же дня пропал на Дону еще один человек. 35-летний мужчина купался в двух километрах от поселка Зимовский Фроловского района. Он зашел в воду и больше его не видели.

Трагедией закончилось празднование дня рождения в Камышине. Там в субботу утонул брат именинника. Как рассказал информагентству руководитель СО по г. Камышину СУ СК России Сергей Наумов, в субботу днем 22-летний парень зашел искупаться в пруд и утонул. Его тело было найдено в тот же вечер. По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, парень мог быть нетрезв. Однако подтвердить или опровергнуть этот факт, а также назвать точную причину случившегося несчастья смогут только эксперты.

По предварительным данным, тело утопленника нашли и в одном из водоемов Кировского района Волгограда в СНТ “Восход”. По факту гибели 40-летнего мужчины проводится проверка.

Стоит напомнить, что сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать ряд простых правил, которые могут предотвратить беду на воде. Нужно следить за своим самочувствием и не рисковать идти в воду при недомогании, купаться в отведенных для этого местах, и не нырять в местах незнакомых, при плавании адекватно оценивать свои силы и ни в коем случае не употреблять алкоголь. Особое внимание стоит уделить детям, когда они играют в воде или на берегу.



