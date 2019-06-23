Под Волгоградом снесли перегородивший путь к воде лодочный ангар Миллера





Лодочный ангар, который закрывал доступ граждан к берегу Волгоградского водохранилища, снесли по требованию прокуратуры в Городищенском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, обеспечения доступа людей к водному объекту надзорное ведомство добивалось 7 лет. Еще в 2012 году прокуратура установила, что в 30 метрах от дачного участка №184 в СНТ "Наука" ведется строительство лодочного ангара. Расстояние от уреза воды до возведенных стен составляло 4 метра. В 40 метрах от ангара находились ворота с замком. Надпись на воротах гласила: "Частная собственность – проход запрещен". Путь к воде преграждала металлическая сетка.

Прокуратура обратилась в Городищенский районный суд, но в удовлетворении требований было отказано. Точку в деле поставила апелляционная инстанция Волгоградского областного суда. В этом году судебное решение об обязании гражданина Миллера А.Ф. освободить 20-метровую береговую полосу Волгоградского водохранилища, самовольно занятую под строительство лодочного ангара, было исполнено. Как уточнила Светлана Чайковская, лодочный ангар был снесен гражданином, ворота с забором убраны. В настоящее время водоохранная зона освобождена от самовольной постройки, свободный доступ к водному объекту обеспечен.



