Расследования

Мошенничество в сфере автострахования вытесняет «потребительский терроризм»

Расследования 21.06.2019 13:21
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21.06.2019 13:21


Житель Волгограда взыскал с автосалона почти 20 миллионов рублей за «инородный предмет» в водительском кресле нового RangeRoverVelar стоимостью 6,5 миллиона. Такое решение, которое сегодня обжалуется, принял 29 апреля Дзержинский районный суд Волгограда. ИА «СоцИнформБюро» сообщает, что таким образом волна исков к автосалонам, которая сегодня наблюдается по всей России, докатилась до Волгограда, известного громкими скандалами с мошенничеством в сфере автострахования. Отмечается, что золотое время мошенников, промышлявших фиктивными ДТП, вроде как подходит к концу. Хитроумные злоумышленники переключили свое внимание со страховых фирм на автосалоны. Всерьез об этой проблеме заговорили в конце мая текущего года, когда ведущие мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России. В частности, автоконцерны Hyundai, Kia, Mercedes и JaguarLandRover заявили о действующих схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей. Жалобы были направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. 
Как выяснилось, гражданин Рубис, в пользу которого автосалон в Волгограде должен выплатить почти 20 миллионов рублей, сначала обратился к дилеру с требованием устранить дефект, мотивируя это тем, что испытывает не только дискомфорт, но и беспокоится о безопасности дорожного движения. 
Согласно материалам дела, после проверки выяснилось, что «инородный предмет» - никакой не инородный, а вмонтированный должным образом в спинку сиденья блок климат-контроля, который является частью комплектации данного автомобиля. Еще раз: блок находился на своем штатном месте, не перемещался и не выпирал. Клиента автосалон не был удовлетворен проверкой, и обратился в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с автосалона полную стоимость автомобиля, неустойку в размере 6,7 миллиона рублей, а также штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом. Было проведены две судебные экспертизы, показавшие результат не в пользу истца, но судья Волынец выносит решение, крайне неприятное для автосалона. Решение пока не вступило в законную силу. 
Эксперты отмечают, что сговор защитников прав потребителей с судами установить и доказать, конечно, трудно, но подозрения о его присутствии достаточно веские. По мнению председателя Волгоградского регионального отделения Движения автомобилистов России и члена регионального штаба ОНФ Армена Оганесяна, потребитель, уличенный в «потребительском экстремизме», должен быть наказан. А уличить его будет возможно, если подходить к расследованию подобных дел объективно. Что касается пока еще не традиционной «схемы» с автосалонами, то в практике Оганесяна подобных случаев еще не было. «Наши коллеги в других регионах уже изучают эту проблему. Я считаю, что в каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально». И, главное, надо наказывать виновного. Салон виноват – пусть отвечает, если потребитель «разрабатывает» мошенническую схему, то для него должна быть предусмотрена уголовная ответственность. 
Юрист Евгений Золотов, после изучения решения суда в пользу Рубиса, высказал уверенность, что на лицо правовой беспредел. По его мнению, суд после поступления обоснованного ходатайства был обязан провести еще одну экспертизу для выяснения всех обстоятельств дела. Во-вторых, в Закон о защите прав потребителей следует заглядывать более внимательно. Согласно ему, существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. «Экспертом было определено, что сумма устранения в несколько порядков меньше стоимости автомобиля, - сказал Золотов. - Я не утверждаю, но это выглядит странным, что судья решила формально «зацепиться» за то, что 45 дней уже прошло и надо было устранять недостаток раньше. Но в том-то и дело, что суд существует для разбирательств споров. И стороны сами не могли прийти к обоюдно справедливому решению, поэтому они пришли в суд». «Эксперты не одинаковые выводы сделали. Но судья выносит решение в пользу истца – здесь может иметь место так называемое злоупотребление правом», – резюмировал юрист. 
В салоне RangeRover в Волгограде от комментариев отказались. В пресс-службе компании ограничились информацией, что помимо апелляции, подано заявление в полицию, и на данном этапе это все, что они могут сказать - сообщает ИА «СоцИнформБюро». 

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