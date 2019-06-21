Экс-координатор Волгоградского реготделения ЛДПР собрался на выборы под флагом «Справедливой России»
Выборы 21.06.2019 12:35
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21.06.2019 12:35
Экс-координатор Волгоградского реготделения ЛДПР Сергей Попов намерен идти на выборы в качестве выдвиженца от «Справедливой России» и, как сегодня стало известно ИА «Высота 102», баллотироваться в депутаты Волгоградской областной думы по одномандатному Центральному избирательному округу № 16. Руководить местными либерал-демократами Сергей Попов перестал совсем недавно, причем по собственному желанию. Этому предшествовала череда скандалов как на уровне местного реготделения, так и в кабинетах Центрального аппарата ЛДПР. Сейчас Сергей Попов нацелился на избирательный округ № 16, границы которого простираются от Ворошиловского до Центрального районов Волгограда. В пока еще действующем созыве облдумы Центральный одномандатный избирательный округ № 16 представляет Геннадий Мурылев, ставший депутатом, будучи в рядах «Единой России».
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