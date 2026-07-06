В Волгоградской области запустили приложение «Службы-112»





В Волгоградской области запустили приложение «112 ВО» для вызова экстренных служб. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, сервис создан в качестве дополнительного канала обращения жителей за помощью.

Приложение позволяет осуществлять вызовы, отправлять текстовые сообщения, прикреплять фото- и видеоматериалы, указывать точную геолокацию или данные о местоположении объекта ЧС. Кроме того, диспетчер с помощью приложения может передать алгоритмы действий при возникновении чрезвычайной ситуации. На карте пользователь может найти ближайший медпункт, пожарную часть или полицейский участок.

Скачать его можно владельцам смартфонов на операционной системе Android версии не ниже 6.0. Для доступа к полной версии необходимо устойчивое подключение к сети Интернет.

Отметим, с начала 2026 года на пульт диспетчеров поступило 933 тыс. вызовов. Согласно поставленным губернатором Андреем Бочаровым задачам, в течение последних двух лет возможности службы были расширены. В настоящее время к системе подключены и успешно функционируют свыше 170 экстренных оперативных служб. Кроме того, продолжается системная работа по цифровизации государственных и муниципальных услуг, в регионе уже действуют более 50 цифровых сервисов и инструментов.

Фото: администрация Волгоградской области