Под Волгоградом подсчитали убытки после ураганного ветра





Глава Камышинского района Волгоградской области посетила многоквартирный дом и школу №7 в городе Петров Вал, где накануне ураганный ветер повредил кровлю. По подсчетам местных чиновников, замене подлежит 1 060 квадратных метров кровельного покрытия.

Как ранее сообщалось информагентством, 5 июля в городе также была повреждена крыша двухэтажки по адресу улица Зорге, 10.

Пострадавший объект был осмотрен для подсчета сметы предстоящего ремонта. На улице Ленина глава района с профильными службами также была осмотрена территория дома №66, где в декабре 2025 года в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение конструкций.





– На сегодня здесь начались ремонтно-восстановительные работы, идёт демонтаж аварийных конструкций и расчистка прилегающей к зданию территории, – сообщили в администрации района.

Отмечается, что на проспекте Пионеров, у многоквартирного дома №4, в тот же день, 5 июля, упало дерево. Последствия ветра будут устранены МАУ «Благоустройство и озеленение».

Фото: администрация Камышинского района