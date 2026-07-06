Для волгоградцев с 7 июля упростят порядок получения соцпенсий





7 июля вступает в силу приказ Минтруда № 77н, который объединяет правила назначения всех видов пенсий — страховых, накопительных, государственных и фиксированных выплат — в единый нормативный акт. Как передает «Парламентская газета» со ссылкой на документ, приказ заменит устаревший регламент 2021 года.

Пакеты документов для получения каждого вида выплат:

Стандартный пакет: паспорт, СНИЛС, подтверждение возраста, гражданства и места жительства в РФ. Для иностранцев — документ о постоянном проживании в России.

По инвалидности: справка об инвалидности + данные о периодах работы до её наступления.

Детям по потере кормильца: свидетельство о смерти, подтверждение родства, данные о стаже и ИПК умершего, его возраст.

Для социальной пенсии детям, рожденным после смерти отца (если отцовство установлено судом и отец при жизни выражал желание иметь детей), потребуются свидетельство о рождении, документы о браке и решение суда.

Отметим, что теперь Социальный фонд самостоятельно запрашивает большую часть данных — страховой стаж, периоды работы, заработок, инвалидность — через цифровые платформы и межведомственный обмен. Заявителю нужно принести лишь то, чего нет в госреестрах (например, сведения о работе за рубежом или специальном стаже).

Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу фонда. Чем больше данных фонд подтянет автоматически, тем меньше визитов и быстрее назначение выплаты.