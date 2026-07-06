В Волгограде прошло первое заседание Совета казачьей молодежи





В конференц-зале кафедрального собора Александра Невского состоялось учредительное собрание нового совета. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, участие приняли председатель областного комитета по делам национальностей и казачества Алексей Мельниченко и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Как сообщили в профильном комитете, совет создан для системной работы по трём направлениям: реализация госполитики в сфере казачества, подготовка молодых кадров и укрепление духовно-нравственных ориентиров. В состав вошли студенты волгоградских вузов, атаманы станичных обществ и общественные активисты – все прошли конкурсный отбор. На первом заседании утвердили структуру совета и наметили приоритетные проекты: участие в молодёжном фестивале #ТриЧетыре, серию информационных материалов о выдающихся земляках-казаках, а также создание регионального молодёжного казачьего центра на базе Волгоградского ГАУ.

Отметим, в Волгоградской области сегодня живут представители 140 народов, действуют 38 национальных и религиозных организаций. Регион последовательно укрепляет межнациональное согласие, сохраняет историческое наследие и развивает патриотическое воспитание — в том числе в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Эти темы также были в центре внимания недавнего межрегионального форума Всемирного Русского Народного Собора (первого в ЮФО), по итогам которого губернатор Андрей Бочаров провёл рабочую встречу с участниками. Новый молодёжный совет призван стать ещё одним инструментом этой системной работы.

Фото: администрация Волгоградской области