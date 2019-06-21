Политика

Волгоградские справороссы назвали своего кандидата в губернаторы

Политика 21.06.2019 12:19
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21.06.2019 12:19


Кандидатов в губернаторы Волгоградской области и депутаты облдумы выдвинули сегодня волгоградские справороссы на региональной конференции. Как сообщает ИА «Высота 102», сбор членов партии «Справедливая Россия» состоялся сегодня в здании РИАЦ, конференция прошла в закрытом режиме. В ходе тайного голосования участники конференции выдвинули Сергея Полещука – председателя Волгоградской областной организации горно-металлургического профсоюза России. Сергею Ивановичу Полещуку – 62 года, он родился в республике Карелия, является ветераном труда Волгоградского сталепроволочноканатного завода.
В общеобластную часть списка волгоградских справороссов по единому избирательному округу вошли Дмитрий Калашников, депутат волгоградской областной думы, Самвел Аветисян, предприниматель и Юрий Бабичев, секретарь регионального отделения «Справедливой России».
Также волгоградские справороссы намерены выдвинуть своих кандидатов в областную думу по всем одномандатным округам и территориальным группам.

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