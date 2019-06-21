Волгоградские справороссы назвали своего кандидата в губернаторы





Кандидатов в губернаторы Волгоградской области и депутаты облдумы выдвинули сегодня волгоградские справороссы на региональной конференции. Как сообщает ИА «Высота 102», сбор членов партии «Справедливая Россия» состоялся сегодня в здании РИАЦ, конференция прошла в закрытом режиме. В ходе тайного голосования участники конференции выдвинули Сергея Полещука – председателя Волгоградской областной организации горно-металлургического профсоюза России. Сергею Ивановичу Полещуку – 62 года, он родился в республике Карелия, является ветераном труда Волгоградского сталепроволочноканатного завода.

В общеобластную часть списка волгоградских справороссов по единому избирательному округу вошли Дмитрий Калашников, депутат волгоградской областной думы, Самвел Аветисян, предприниматель и Юрий Бабичев, секретарь регионального отделения «Справедливой России».

Также волгоградские справороссы намерены выдвинуть своих кандидатов в областную думу по всем одномандатным округам и территориальным группам.



