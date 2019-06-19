Расследования

Партнера нефтяников и газовиков из Волгоградской области будут судить за уход от налогов

Расследования 19.06.2019 16:01
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19.06.2019 16:01


Передано в суд уголовное дело бизнесмена из Волжского, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области  Наталия Рудник, по данным следствия, коммерсант смог “сэкономить” на налогах более пяти миллионов рублей. Следователи выяснили, что в  2017 и первом квартале 2018 года он подделал ряд документов. Согласно фиктивным договорам бизнесмен  покупал для фирмы, занимающейся производством труб для нефте- и газопроводов,  необходимые товары  у нескольких предприятий. В закупочную стоимость уже была включена сумма НДС. В реальности же эти предприятия существовали лишь на бумаге.  Было возбуждено уголовное дело по статье “Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере”.

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