Житель Волгоградской области нашел "эхо войны" на огороде

Минометную мину нашел у себя во дворе житель Калача-на-Дону. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, мужчина работал у себя во дворе, когда нашел боеприпас, оставшийся в земле со времен Сталинградской битвы. Об опасной находке хозяин дома заявил в полицию. В военкомат подали заявку на разминирование, затем саперы 20-й мотострелковой бригады перевезли мину на полигон Прудбой, где ее и подорвали.

Всего с начала года в Южном военном округе уничтожили около 650 боеприпасов, оставшихся с войны.