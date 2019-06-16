Житель Волгоградской области нашел "эхо войны" на огороде

Происшествия 16.06.2019 13:04
675 0
16.06.2019 13:04
Минометную мину нашел у себя во дворе житель Калача-на-Дону. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, мужчина работал у себя во дворе, когда нашел боеприпас, оставшийся в земле со времен Сталинградской битвы. Об опасной находке хозяин дома заявил в полицию. В военкомат подали заявку на разминирование, затем саперы 20-й мотострелковой бригады перевезли мину на полигон Прудбой, где ее и подорвали.
Всего с начала года в Южном военном округе уничтожили около 650 боеприпасов, оставшихся с войны.
Реклама
Популярное по теме
07.06.2019 11:24
28973 14
12.06.2019 11:15
26796 0
26.05.2019 09:54
17673 24
Волгоградка упала с балкона, выйдя "проветриться" после застолья16.06.2019 11:54
Происшествия 16.06.2019 11:54
1686 0 Обсудить
На трассе "Москва-Волгоград" столкнулись две легковушки и "КамАЗ", есть пострадавшие16.06.2019 10:00
Происшествия 16.06.2019 10:00
632 0 Обсудить
В Волгограде грузовик подмял легковушку, пострадала пенсионерка16.06.2019 09:47
Происшествия 16.06.2019 09:47
419 0 Обсудить
В Волгограде мотоциклист впал в кому после ДТП16.06.2019 07:45
Происшествия 16.06.2019 07:45
994 0 Обсудить
В Волгоградской области ребёнок разбился, играя на горке15.06.2019 15:00
Происшествия 15.06.2019 15:00
3656 0 Обсудить
Подросток-велосипедист пострадал в ДТП в Волгоградской области15.06.2019 10:57
Происшествия 15.06.2019 10:57
702 0 Обсудить
В Волгограде на одной улице сгорели две легковушки15.06.2019 09:43
Происшествия 15.06.2019 09:43
1831 0 Обсудить
В Волгограде перевернулся автомобиль, пострадали ребенок и женщина14.06.2019 18:52
Происшествия 14.06.2019 18:52
2823 3 Обсудить
В Волгограде двое детей пострадали в ДТП из-за пьяной матери14.06.2019 17:30
Происшествия 14.06.2019 17:30
1496 3 Обсудить
Жители Махачкалы пострадали в ДТП с автобусом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"14.06.2019 17:05
Происшествия 14.06.2019 17:05
1450 1 Обсудить
В Волгограде угнали битую "Оку" с багажником на крыше14.06.2019 12:00
Происшествия 14.06.2019 12:00
2018 4 Обсудить
Пожилая волгоградка лишилась сбережений из-за цветка14.06.2019 11:37
Происшествия 14.06.2019 11:37
8811 3 Обсудить
В Волгограде пьяный мотоциклист на спортбайке врезался в трактор14.06.2019 11:27
Происшествия 14.06.2019 11:27
869 3 Обсудить
В Волжском нашли тело пропавшего купальщика с пентаграммой на руке14.06.2019 11:05
Происшествия 14.06.2019 11:05
9209 10 Обсудить
Предпенсионер печатал и сбывал поддельные деньги в Волгоградской и Воронежской областях14.06.2019 09:08
Происшествия 14.06.2019 09:08
3544 5 Обсудить
Реклама