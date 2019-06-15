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Первого секретаря Волжского горкома КПРФ "прокатили" с выборами в облдуму

Политика 15.06.2019 17:57
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15.06.2019 17:57

Большинство делегатов конференции Сталинградского обкома КПРФ проголосовали против выдвижения Александра Кудрявцева кандидатом в депутаты облдумы. Об этом ИА "Высота 102" сообщили делегаты партийного мероприятия. Таким образом, по одному из двух Волжских одномандатных округов у коммунистов на данный момент кандидата нет. Вычеркнули депутата Волжской гордумы Кудрявцева также из тройки кандидатов по Волжской территориальной группе,которую он должен был возглавить. Отметим, что руководство партии имеет право заместить вакантное место в одномандатном округе одним из кандидатов-списочников.
За выдвижение руководителя фракции КПРФ в регпарламенте Алексея Бурова кандидатом в губернаторы проголосовали 62 делегата, 18 - против. Секретаря обкома Тамару Головачеву, как лидера предвыборного списка, поддержали 73 человека, 7-против.

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